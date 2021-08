Volgende Fast and Furious film bevestigd, plus release datum

Maar natuurlijk, we hebben 10 delen nodig van deze onzin! De volgende Fast and Furious film gaat weer genieten worden.

Meestal gaat het met films hetzelfde. Het eerste deel blijkt bijzonder populair, waardoor het concept uitgekauwd gaat worden middels sequels. Dat gaat door totdat de opbrengsten niet meer opwegen tegen de productiekosten.

Normaal gesproken gaan de opbrengsten achteruit per sequel. Home Alone 3, Beethovens 3rd en Police Academy 6 waren niet echt hardlopers. Met de Fast & Furious-franchise gebeurt iets opmerkelijks: die wordt namelijk populairder per sequel. Met name sinds Fast 5 zit de franchise van Universal in de lift.

Volgende Fast and Furious

Het laatste deel dat we konden zien was het natuurkunde-wetten-tartende Fast & Furious 8. Deel 9 stond al een tijdje op stapel, maar was wegens corona-perikelen telkens uitgesteld, net als de nieuwste James Bond-film. Bij dat soort films is het van essentieel belang dat die maandenlang in de bioscopen kunnen draaien.

Het betekent ook dat je nu niet lang hoeft te wachten op het tiende deel van de populaire franchise. Er is namelijk een releasedate bekend gemaakt: 7 april 2023. Dat is nog eventjes wachten, maar de film moet nog geschoten worden. De productie daarvan start om januari 2022. Voor de fans: Justin Lin zal de films weer regisseren en de hoofdrol zal vertolkt worden door Vin Diesel.

Cast

Nu de volgende Fast and Furious film bevestigd is, kan de rest van de cast ook verklapt worden. Andere acteurs die zijn bevestigd zijn namelijk Sung Kang (Han), Michelle Rodriguez (vriendinnetje van Toretto), Jordana Brewster (zusje van Toretto), Tyrese Gibson (lachende 2Pac), Chris Bridges (Ludieke Christiaan) en natuurlijk mini-bodybuilder Jason Statham.

Mocht je je afvragen: is er ook een elfde deel op komst? Naar verluidt komt deze er ook aan, alhoewel dat nog niet officieel is bevestigd. Wel is bekend dat The Rock niet terug zal keren.

Via: Entertainment Weekly.