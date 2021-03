Ferrari 488 maakt flinke klapper in Zeeland [video] - Autoblog.nl

Het rustige Zeeland werd opgeschrikt door een flinke Ferrari 488 crash. De schade is groot aan de supercar.

Een harde klap die niet zonder gevolgen is. De twee inzittenden van de Ferrari 488 met Belgisch kenteken werden door de hulpdiensten na de crash afgevoerd naar het ziekenhuis. Het is onbekend hoe het zit met de ernst van de verwondingen.

Het ongeluk gebeurde gisteren op de Ringdijk Noord (N674) tussen Cadzand en Cadzand-Bad. De supercar was aan het rijden op de dijk toen het verkeerd ging. De bestuurder raakte van de weg, kopte een boom en de Ferrari kwam uiteindelijk een stuk verderop tot stilstand in een sloot. Politie, ambulance en brandweer kwamen ter plaatse om hulp te verlenen.

Ferrari 488 crash in Zeeland

De schade is groot aan de Ferrari. Schrijf de supercar echter niet direct af. Het is soms verbazingwekkend wat ze nog van zo’n beschadigde auto weten te maken. De voor- en achterkant is zwaar gehavend. Ook is een wiel afgebroken. Het motorblok lijkt nog wel behoorlijk intact.

Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. Daar zal door de politie ongetwijfeld onderzoek naar worden gedaan. In de video is goed te zien wat de schade is aan de Ferrari 488 na de crash.