Aston Martin Vantage F1 Edition krijgt extra pk's - Autoblog.nl

Aston Martin hoopt dat je het warm kreeg van de safety cars, want hier is de Vantage F1 Edition. Deze Vantage heeft onder andere meer vermogen.

Eerder deze maand onthulde Aston Martin de safety cars die ze leveren aan de Formule 1 voor een gedeelte van dit jaar. Het ging hier onder meer een Vantage met een spoilertje. De Britten hadden echter geen dergelijk model in het gamma. Het bleek echter teaser voor wat er nu is gepresenteerd. Namelijk een Aston Martin Vantage F1 Edition.

Deze F1 Edition heeft een aantal overeenkomsten met de Vantage Safety Car. Zo heef het merk 25 extra pk gevonden in de geblazen V8. Dat is niet zo spannend, al je kijkt wat ze bij Mercedes-AMG al met deze achtcilinder hebben gedaan. Desalniettemin zit het vermogen op 535 pk en 685 Nm koppel. Met een aantal aerodynamische aanpassingen heeft deze F1 Edition 200 kg meer downforce op topsnelheid in vergelijking met een reguliere Vantage. Dat is te danken aan onder andere een splitter en de toevoeging van een spoiler.

Aston Martin levert de Vantage F1 Edition op 21-inch banden. Uiteraard ontwikkeld met Pirelli voor die knipoog naar de Formule 1. Het kleurtje, Aston Martin Racing Green, is weer een verwijzing naar de F1-auto van raceteam van dit jaar. Mocht je dit niks vinden dan is het ook gewoon mogelijk om een andere kleur uit te kiezen.

Het model komt zowel als coupé als cabrio op de markt. Een Nederlandse prijs is niet bekend. In Duitsland beginnen de prijzen echter bij 162.000 euro. Vanaf mei levert Aston Martin de nieuwe Vantage F1 Edition aan de eerste klanten.