Ferrari komt naar Legoland: wat kun je verwachten?

Autoliefhebbers met (of zonder) kroost opgelet. Ferrari komt naar Legoland en het belooft spectaculair te worden.

Tenminste, spectaculair voor je kinderen. Want ik kan me zo voorstellen dat ze dit wel leuk gaan vinden. Om de hoek is het niet. Het gaat hier namelijk om een samenwerking tussen Ferrari en Legoland California. Aan de andere kant van de wereld dus. Maar mocht je ooit in de buurt zijn is het leuk om mee te pakken.

Ferrari en Legoland

Ferrari krijgt zijn eigen attractie binnen het themapark in de lente van 2022. Bezoekers krijgen onder meer de kans om een eigen Ferrari Lego raceauto te bouwen. Vervolgens kun je met deze auto deelnemen op meerdere banen om een snelle tijd neer te zetten. Tevens is er een levensgrote Ferrari F40, uiteraard gemaakt van Lego, waar je mee op de foto kunt gaan.

Het is voor het eerst dat Ferrari op deze manier samenwerkt met Legoland. Onduidelijk is of ook de andere pretparken van Legoland in de toekomst een dergelijke attractie van Ferrari gaan krijgen. Legoland heeft onder meer een park in Duitsland, Denemarken, en Verenigde Arabische Emiraten. Er bestaan in totaal acht parken van Legoland. De nieuwste werd geopend in 2017 in Japan. Nieuwe parken zijn in aanbouw in onder meer China en Zuid-Korea.