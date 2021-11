Ford haalt meest exclusieve Puma ST naar Nederland

Je komt hooguit negen anderen tegen met dezelfde Ford Puma ST Gold Edition met een Nederlands kenteken. Best exclusief dus!

Eerder dit jaar trok Ford het doek van de Puma ST Gold Edition. Een variant bedacht door fans van het merk. Er vond namelijk een stemming plaats in Europa. Onder diverse bedachte uitvoeringen kwam de Gold Edition als winnaar uit de bus. Zo gezegd, zo gedaan. Ford heeft de Puma ST Gold Edition opgenomen in het gamma en nu komt het model ook naar Nederland.

Zoals gezegd is het een exclusieve uitvoering. Slechts 10 exemplaren van de Puma ST Gold Edition komen naar Nederland. Je herkent het model aan zijn Agate Black lakkleur in combinatie met goudkleurige details. Daarnaast staat de Ford op 19-inch 5×2-spaaks velgen in combinatie met rode remklauwen. In het interieur zijn Aurora Gold stiksels op de deurpanelen te vinden. Ook de sportstoelen, het stuur en de hoes van de versnellingsboek zijn voorzien van deze details.

Aan het motorblok is niets anders. Nog steeds is een 1.5-liter EcoBoost-benzinemotor verantwoordelijk voor 200 pk. Daarmee sprint je in 6,7 seconden naar 100 km/u. Ook voor het limited-slip differentieel moet je nog steeds bijbetalen. Dit blijft een optie op de Puma ST Gold Edition. Wel standaard op een Gold Edition is een elektrisch bedienbare achterklep, een te openen panoramadak en verlichte instaplijsten. In de basis is het model gebaseerd op de ST-X.

De prijs van de Puma ST Gold Edition begint bij € 45.845. Wel de looks maar niet de power en het daarbij behorende prijskaartje? Ford werkt ook aan een Gold Edition voor de reguliere Puma ST-Line X 1.0 EcoBoost Hybrid.