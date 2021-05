Ferrari maakt SF90 onzichtbaar met Vantablack camouflage [video] - Autoblog.nl

Dit is geen Photoshop of render, maar een mysterieuze Ferrari gehuld in een Vantablack-achtig materiaal.

De technologie in auto’s maakt grote sprongen, maar camouflage is nog steeds vrij simpel. Als een fabrikant een auto onherkenbaar wil maken wordt die gewoon in zwart/wit pyjama met psychedelisch patroon gestoken. Dit is even simpel als doeltreffend.

Toch zijn er moderne technieken die andere vormen van camouflage mogelijk maken. Wat dacht je bijvoorbeeld van Vantablack? Dit een relatief nieuw materiaal dat extreem donker is. Zwart wordt normaalgesproken altijd donkergrijs zodra er licht op valt. Zo niet Vantablack, dat blijft onder alle omstandigheden zwart. Of in ieder geval: zwarter dan alle andere materialen.

BMW kwam in 2019 al met een X6 in Vantablack bij wijze van marketingstunt. Dit materiaal leent zich echter ook uitstekend voor camouflage. Het lijkt erop dat Ferrari nu met Vantablack aan het experimenteren is. Er is namelijk een SF90 gespot die opvallend zwart is.

Op de videobeelden is een Ferrari te zien die het best te omschrijven is als een rijdend zwart gat. De auto is namelijk uitgevoerd in een extreem donker materiaal, wat een bijna surreëel effect geeft.

Echt Vantablack absorbeert 99,965% van het licht. Dat haalt het materiaal op deze mysterieuze auto niet, maar het absorbeert wel duidelijk meer licht dan bijvoorbeeld een matzwarte wrap. Echt Vantablack zou overigens ook veel te duur zijn om als camouflage te gebruiken.

We weten niet hoe duur het Vantablack-achtige materiaal op deze beelden is, maar Ferrari schijnt het in ieder geval interessant te vinden. Wie weet gaan we in de nabije toekomst dus meer auto’s zien die op deze manier gecamoufleerd worden.

Video credit: Varryx