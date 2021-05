Man koopt Lambo, Ferrari en Bentley van coronasteun - Autoblog.nl

Iemand heeft weer flink misbruik lopen maken van het financiële ‘steuntje in de rug’.

Er zijn nogal uiteenlopende meningen over corona, maar de economische impact valt in ieder geval niet te ontkennen. Gelukkig bieden de overheden de helpende hand middels coronasteun. In Nederland, maar ook in bijvoorbeeld de VS.

Deze coronasteun is vanzelfsprekend bedoeld zodat bedrijven het hoofd boven water kunnen houden in deze barre tijden. Daar kun je op verschillende manieren invulling aan geven, maar dit is lastig te interpreteren als: koop er maar een leuke auto van.

Sommigen vatten het echter toch zo op. We schreven vorig jaar al over een Amerikaan die van coronasteun doodleuk een Lamborghini Huracán EVO kocht. Een maand later was er ook nog iemand die ongeveer hetzelfde deed. Hij ging alleen voor de Lamborghini Urus.

Maar het kan nog gekker, zo blijkt nu. Een inwoner van Californië maakt namelijk ernstig misbruik van de regeling door maar liefst drie dikke bakken aan te schaffen. Op de foto’s van de politie kunnen we zien om welke auto’s het gaat: een Lamborghini Aventador S, een Ferrari 458 Italia en een Bentley Continental GT van de laatste generatie.

De dader is de 38-jarige Mustafa Q., zo meldt de lokale politie. In totaal zou hij op frauduleuze wijze voor 5 miljoen dollar (ruim 4 miljoen euro) aan coronasteun binnen hebben geharkt. Dit deed hij door onder meer te liegen over het aantal medewerkers en door bankgegevens en belastingaangifteformulieren te vervalsen.

Nu is het echter uit met de pret. Mustafa is opgepakt en zijn wagenpark is in beslag genomen. Hij moet straks dus weer gewoon werken voor zijn geld. Als hij zijn straf heeft uitgezeten. Het is wel de vraag hoe oud hij dan is, want volgens de New York Times hangt hem potentieel tot 302 jaar celstraf boven het hoofd.