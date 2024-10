Ferrari Tailor Made op Marktplaats is houterig

Lekker veel hout in deze Tailor Made Ferrari, te koop aangeboden op Marktplaats.

Hout in je moderne Ferrari, daar zijn vast de meningen over verdeeld. Of je bent er fan van, of je schreeuwt nu ‘oubollig’ naar je scherm. Misschien ligt het ook aan het model. In dit geval hebben we het over de Ferrari 488 Spider. Een sportief model, is hout dan wel toepasselijk? De eerste eigenaar is duidelijk van mening: jazeker.

Tailor Made Ferrari op Marktplaats

Want de eerste eigenaar ging lekker los op de optielijst. Een standaard configuratie was te min. Via Ferrari Tailor Made werden allerlei persoonlijke keuzes gemaakt om de 488 uniek te maken. Het resultaat was een Ferrari met een prijskaartje van 469.039 euro. Vandaag de dag klinkt dat misschien niet meer indrukwekkend, maar we hebben het over een Ferrari uit 2018. Een 488, geen 812. Serieuze pegels.

De buitenkant van deze Ferrari 488 Spider op Marktplaats schreeuwt niet Tailor Made. De kleur is Bianco Lyana, terwijl velen zullen denken: een witte Ferrari. Het interieur is duidelijk een ander verhaal. Prachtige Blu Pozzi stoelen met witte piping. Zowel de deurlijsten als de middentunnel zijn uitgevoerd in hout. Vooral de middentunnel is speciaal. Carbon is wat je vaak ziet, hout is iets compleet anders. Het interieur doet meer denken aan een boot dan een supercar met middenmotor.

Tailor Made of niet, van de nieuwprijs van deze Ferrari 488 Spider op Marktplaats is niet veel meer over. Begrijp ons niet verkeerd, de prijs van 274.950 euro is nog steeds stevig natuurlijk. Het is alsnog bijna twee ton afschrijving, terwijl er maar 8.295 kilometer op de teller staat. Dat zijn hele dure kilometers geweest.

De les die we hieruit trekken? Een Ferrari Tailor Made 488 Spider configureren doe je echt voor jezelf, niet voor de restwaarde. En hout ziet er best geinig uit op deze auto. Check de advertentie op Marktplaats.