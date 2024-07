Koop een Ferrari 599 met 3.434 km op Marktplaats

De kilometerstand is trouwens niet het enige wat er bijzonder is aan deze Ferrari.

Een auto met allerlei aftermarket accessoires is meestal niet een auto met een extreem lage kilometerstand. Op Marktplaats hebben we echter een opmerkelijke occasion gevonden die gevonden die deze twee dingen wél combineert.

Het betreft een Ferrari 599 GTB Fiorano, waarbij meteen de foute velgen en striping opvallen. Het lijkt dus een Ferrari die flink verpauperd is. Dat is ook zo, maar toch is deze auto een stuk specialer dan je denkt.

De striping zijn bijvoorbeeld geen goedkope stickers die aangebracht zijn door de lokale wrapboer, deze zijn gespoten. En waar de kleur op het eerste gezicht zwart lijkt, is het in werkelijkheid een unieke donkerpaarse kleur.

Dit alles is het werk van de Duitse tuner Hamman, die de auto een complete make-over heeft gegeven. Naast de nieuwe lak heeft de auto andere velgen gekregen (21 inch), diverse carbon lipjes rondom, een carbon diffuser en carbon spiegels.

Dat was nog niet alles, want ook het interieur werd opnieuw bekleed. Dit is nu uitgevoerd in half zwart, half p*rnorood. Volgens de verkoper bedroeg de rekening van Hamann in totaal €150.000 en dat willen we best geloven.

Je zou denken dat de eigenaar vervolgens overal is gaan flaneren met deze auto, maar dat is opmerkelijk genoeg niet gebeurd. Er staat namelijk nog maar 3.434 km op de teller. We zouden haast zeggen: deze auto is fabrieksnieuw.

Wie geeft er in vredesnaam anderhalve ton uit om een auto te personaliseren, en gaat er vervolgens niet mee rijden? Nou, dat is toevallig bekend. De eerste eigenaresse was een Arabische vrouw. Dat verklaart misschien waarom er niet mee gereden is.

Enfin, deze auto heeft nu zijn weg gevonden naar Nederland en staat voor €189.950 op Marktplaats. Sla je slag!