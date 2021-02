Ferrari doet uitstekende zaken ondanks pandemie - Autoblog.nl

Ferrari mag niet klagen als het gaat om de verkoop van 2020. Natuurlijk kreeg het bedrijf een klap te verwerken, maar de schade valt mee.

Peperduur speelgoed verkopen in tijden van crisis. Ga er maar aanstaan. Voor merken als Aston Martin en Bentley is dit inderdaad een bittere pil, maar bij Ferrari hebben ze er weinig last van. Het merk met het stijgende paardje heeft een bepaalde aantrekkingskracht dat zich door een crisis weet heen te slaan. Zo verliep de verkoop voor Ferrari in 2020.

De Italiaanse autofabrikant heeft een tik van -10% te verwerken. Dat valt zoals gezegd wel mee. Zeker als je beseft dat Ferrari vorig jaar de fabriek noodgedwongen voor 7 weken heeft moeten sluiten. Dat is bijna twee maanden stilstaan en geen auto’s bouwen die naar klanten moeten. De wereldwijde verkoop kwam uit op 9.119 auto’s. Een daling van 1.012 verkopen in vergelijking met 2019.

De verkoop van de V8-modellen van Ferrari nam in 2020 met 10,3 procent af. De vraag naar V12-modellen nam met 9 procent af. Er zat geen vertraging in de overgangsperiode van de 488 naar de F8-familie. Ook leveringen van de Monza SP1 en SP2 verliepen zoals gepland. In 2020 werden er weer de nodige modellen aan de wereld gepresenteerd. De Portofino M, SF90 Spider en de 488 GT Modificata zagen vorig jaar het licht. 2020 was ook het jaar dat de eerste exemplaren van de Roma en de SF90 Stradale aan klanten werden geleverd.

Ferrari verkoop 2020 per regio

Ferrari gooit de regio verkopen altijd op een hoop, dus daar valt weinig interessants over te zeggen. De verkopen in de EMEA regio’s (Europe, Middle East & Africa) nam af met 2 procent. Amerika leverde 20 procent in en de grootste klappen vielen in China, Hong Kong en Taiwan met een daling van 45 procent in verkopen.

