Porsche gaat je helpen in de configurator - Autoblog.nl

Kom je er zelf niet uit? Porsche helpt je een handje als je een nieuwe auto samenstelt in de configurator.

De Duitse autofabrikanten maken er soms een sport van als je kijkt naar het aantal beschikbare opties bij een aantal merken. Porsche is daar geen uitzondering op. Als je in een dealer met een verkoper aan tafel zit is dat wat makkelijker dan thuis op je computer of op de smartphone. In deze tijden is er geen alternatief, want de showrooms zijn gesloten. Gelukkig heeft Porsche een oplossing gevonden.

Hulp in de Porsche configurator

Of het de ideale oplossing is laten we even in het midden. Heel persoonlijk is het in elk geval niet. Porsche heeft namelijk een assistent ontwikkeld door middel van kunstmatige intelligentie. De assistent kan keuzes van Porsche klanten in de configurator al voorspellen.

Klanten die in de configurator voor optie A kiezen, hebben mogelijk ook interesse in optie B. Die optie B zal de assistent je dan voorschotelen. Porsche heeft de slimme hulp in de configurator ontwikkeld door 270 machine lerende modellen los te laten in configurator van verschillende markten.

Maak je geen zorgen. De gegeven aanbevelingen in de configurator voor Pietje zijn niet aanbevolen omdat Klaasje dit ook heeft op zijn Taycan. Porsche zegt dat het systeem slim genoeg is om klanten een individuele behandeling te geven. Bovendien is het een suggestie, je kunt het advies ook afslaan en nog altijd zelf je tijd nemen in de configurator.

Kunstmatige intelligentie in de Porsche configurator is nu uitgerold in Duitsland, China, Groot-Brittanië, Zwitserland, Taiwan en de Verenigde Staten. Andere markten volgen in een later stadium.