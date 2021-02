Video - Challenger Hellcat heeft wielen van een paardenkar - Autoblog.nl

Werkt een Challenger Hellcat ook als deze de wielen van een paardenkar heeft? Een Amerikaan zocht het voor je uit.

Wanneer je een sportauto, musclecar of supercar hebt met bijzonder veel pk zijn dikke, plakkerige banden vrij belangrijk. Anders kan je al die pk immers niet daadwerkelijk gebruiken en zal je alleen met gigantisch veel wheelspin wegrijden. Maar wat als je daar lak aan hebt en juist hele dunne wieltjes onder je auto plaatst? De Amerikaanse YouTuber WhistlinDiesel zocht het uit.

Hij heeft namelijk een Dodge Challenger SRT Hellcat. Hier plaatste hij niet zomaar dunne wieltjes onder, maar wielen van een paardenkar. Net als de allereerste auto’s vroeger, dus. Eerder deed hij dat al met een pick-uptruck, toen gebruikte hij nog houten wielen. Die konden de zware truck prima hebben. WhistlinDiesel was alleen bang dat ze bij zijn Hellcat zouden versplinteren met 177 km/u. Aangezien de Amerikaan geen zin had in een gigantisch ongeluk, besloot hij daarom aluminium wielen van een paardenkar onder zijn Challenger te plaatsen.

Het proces is verrassend makkelijk, hij hoefde alleen wielnaven aan de velgen te lassen, flinke spacers te monteren en hij kon ze zo onder de musclecar zetten. Ook het rijden gaat verbazingwekkend goed. Je zou denken dat dergelijke gigantische velgen met een flinterdun laagje rubber voor een onprettige rit zorgen, maar dat valt heel erg mee. Nou is Hellcat natuurlijk sowieso al geen synoniem voor ‘comfort’, dus wie zo’n auto koopt verwacht al een harde rit. Maar zelfs als je daar rekening mee houdt, lijkt de ‘Hellbuggy’ verrassend smooth te zijn.

Later gaat het wel een beetje mis. Tijdens het filmpje vraagt de YouTuber zich af hoe goed de Hellbuggy zou zijn in burnouts. Even later nemen ze de proef op de som. De burnouts lukken prima, alleen gebeurt wel het onvermijdelijke. De bestuurder gaat iets te lang door, de velg lijkt een beetje te wiebelen, de band maakt wat vreemde geluidjes… En laat ineens los.

Een klapband dus. Dit lijkt WhistlinDiesel echter niet te deren; hij gaat gewoon door met autorijden. En het maken van burnouts. Hierdoor snijdt hij zo door het asfalt heen. Gelukkig voor de Amerikaanse belastingbetalers; dit gebeurde op eigen terrein. Hij snijdt diepe groeven door zijn oprit en moet met een heftruck eruit worden gehaald. Ook offroaden op een weiland lijkt prima mogelijk te zijn met de Hellbuggy, al moet je dan wel wat carrosserieschade voor lief nemen.

Kan je dus de wielen van een paardenkar onder je musclecar plaatsen? Ja, kennelijk wel. Verwacht alleen niet dat de RDW heel erg blij met je plannetje gaat zijn.