Deze AMG krijgt een automatisch uitschuifbaar achterwerk

Tof, maar wat als er een steentje tussen zit?

Vergeet vaste achtervleugels, canards en andere vastgeschroefde meuk. Mercedes laat in een nieuwe teaser zien dat aerodynamica ook gewoon mag bewegen. En nee, we hebben het niet over een knullig flappie of een uitschuivende taartschep. Bij het prototype van de AMG GT 4-Door schuift de complete achterbumper naar buiten, alsof de auto even diep ademhaalt voordat die echt gemeen wordt. En ja, dat ziet er vet uit.

Een bumper die meedenkt

Mercedes is duidelijk niet bang om toffe innovaties te introduceren. En soms mogen die best groot en opzichtig zijn, zoals een volledig bewegend paneel dat tientallen centimeters kan uitschuiven.

Oke, het is misschien niet heel ideaal bij hoge stoepranden en vervelende supermarktparkeerplaatsen maar het genereert wel extra downforce op hoge snelheden, en dat vinden wij leuk.

AMG wil ons hiermee natuurlijk even laten zien dat actieve aerodynamica niet langer bestaat uit losse onderdelen, maar uit complete carrosseriedelen die samenwerken. In dit geval waarschijnlijk ook met de forse ducktail spoiler. Design en functie worden één geheel. Of zoals AMG het waarschijnlijk noemt: logisch en noodzakelijk.

Wat betekent dit voor de toekomst?

De nieuwe AMG GT 4-Door waar de uitschuifkont op te zien is, wordt (helaas) volledig elektrisch. Dat klinkt braaf, maar het bijbehorende Mercedes-AMG Concept GT XX bewijst het tegendeel. Dat concept beschikt over drie elektromotoren en meer dan 1.300 elektrische paarden. Genoeg om records te breken en ego’s te beschadigen, ook die van benzinepuristen.

Ook is de actieve aerodynamica meer dan gewoon een leuke teaser. AMG hint er duidelijk op dat actieve bumpers en meebewegende oppervlakken hun weg gaan vinden naar toekomstige modellen. Niet alleen voor maximale prestaties, maar ook voor dagelijks gebruik. Met andere woorden: het duurt niet lang meer voordat je auto een heuse Transformer is.