Ford Maverick is nieuwe pick-up met voorwielaandrijving - Autoblog.nl

De nieuwe Ford Maverick is een heel bescheiden pick-up.

Wie weleens naast een recente Ford F-150 heeft gestaan zal het kunnen beamen: het apparaat is véél te groot. Op het moment dat een buitenspiegel groter is dan je eigen hoofd, weet je dat een pick-up te gargantuesk is. En dan te bedenken dat er nóg grotere en zwaardere versies zijn, zoals de F-250.

Niet alleen de F-150 wordt telkens groter, ook de kleine Ranger groeit meer en meer. Het is dat er een bescheiden 2.0 dieseltje in zit in Nederland, maar ook een Ranger anno 2021 een monsterlijk grote auto. Daarom is er nu plaats voor een kleiner model onder de Ranger, de Ford Maverick. Het is niet voor het eerst dat Ford deze naam gebruikt. In de jaren ’90 was de Ford Maverick het zustermodel van de Nissan Terrano.

Ford Maverick

De nieuwe Ford Maverick is een wonderlijke aanbieding. Want het is niet alleen de kleinste pick-up, maar ook nog eens een hybride. Jazeker, standaard heeft de Maverick een vrij progressieve aandrijflijn.















De combanatie behelst een 2.5 Atkinson Cycle-viercilinder met 162 pk en een elektromotor die goed is voor 126 pk. Het gezamenlijke vermogen (systeemvermogen) is 191 pk. Schakelen gaat automatisch middels een CVT. Het maximale trekvermogen (900 kg) en laadvermgoen (680 kg) zijn niet al te denderend, maar op een volle tank haal je nu meer dan 800 km. Het meest bijzondere aan deze versie is de prijs: minder dan 20.000 dollar! Deze auto concurreert in de VS dus met goedkope hatchbacks als de Honda Civic en Toyota Corolla.

EcoBoost

Dan is er een Ford Maverick met 2.0 EcoBoost-motor. Deze viercilinder is gekoppeld aan een achttrapsautomaat en is optioneel uit te rusten met vierwielaandrijving. Standaard heeft de Maverick voorwielaandrijving. Het maximale trekvermogen is 1.800 kg voor de AWD-versie.

De Ford Maverick is in eerste instantie een bedrijfswagen volgens Ford. Dus dat betekent dat deze volgens de ‘Built Though’-filosofie is ontwikkeld. Alles moet tegen een stootje kunnen. Het interieur is mede daarom vooral erg functioneel, met handige vakjes en bakjes. Uiteraard kun je de nieuwe Ford Maverick zo luxe aankleden als je zelf wilt. In de VS is de pick-up voor ook hun daily en voldoende Amerikanen wensen tegenwoordig wat luxe.





















Je kunt kiezen uit een XL, XLT of Lariat-uitvoering. Deze kun je met FX-4 Offroad Package uit breiden. Dat laatste pakket is alleen te combineren met het optionele AWD-systeem. Of de auto naar Nederland komt is niet bekend, maar aangezien de Ranger wél leverbaar is, lijkt ons dat de Ford Maverick best wel eens een succesje zou kunnen worden.

