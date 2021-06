GR Yaris Morizo Selection evolueert met de bestuurder mee - Autoblog.nl

Kijk, dat is handig. Daarnaast is de GR Yaris Morizo Selection een buitengewoon lekker speeltje!

Het leuke van een Japanse sportieve auto is dat ze nooit stilzitten met de ontwikkeling. De meeste fabrikanten blijven de sportieve auto’s telkens verder verfijnen en aanpassen. Dat leidt vaak tot een enorm aantal verschillende varianten van één model. Dat is handig, want Polyphony Digital kan AL die uitvoeringen meenemen voor hun Gran Turismo-franchise.

GR Yaris Morizo Selection

Nu is daar een wel heel bijzondere versie van onze favoriete kleine hatchback. De Toyota GR Yaris Morizo Selection. Het idee is dat je nu de auto koopt en dat deze met de loop van de tijd beter wordt. De speciale Yaris moet namelijk op den duur beter remmen, sturen en accelereren. Volgens Toyota wordt dat gedaan middels softwareupdates en andere technologische innovaties.

De basis van de GR Yaris Morizo Selection is de ‘RZ’, dat is al de heftigere versie met de actieve differentiëlen, koelbare intercooler (jazeker!), Michelin Pilot Sport 4S-banden en gesmede BBS-velgen. Verder zijn er wat kleurrijke modificaties van Rookie Racing. Dit team racet ook met Yarissen en is verantwoordelijk voor de kleurrijke veren, stiksels en schokdempers.

De GR Yaris Morizo Selection is leverbaar in drie kleuren. Platinum White Pearl spreekt vrij voor zich. Bij ‘Precious Black Pearl’ hopen we niet dat ‘ie verwijst naar de gelijknamige film met Mariah Carey en Lenny Kravitz. De derde optie is ‘Emotional Red’. Aangezien wij emortioneel worden van een daadwerkelijk kleur op een auto, is die naam wel goed gekozen. De naam ‘Morizo’ is een leuke. Het is namelijk het pseudoniem voor Akio Toyoda. Bij races gebruikte hij de naam om niet te veel op te vallen.

Je kan de Toyota GR Yaris Morizo Selection alleen bemachtigen als je in Japan woont. Dan nog is het niet makkelijk, want de auto is alleen beschikbaar via een abonnement via Kinto. De updates zullen overigens niet over-the-air zijn. Je zult naar de Toyota-dealer moeten om ze te installeren.

De prijs per maand ligt in Japan op zo’n 500 euro.