Wordt de nieuwe Defender toch nog een écht werkpaard? - Autoblog.nl

Land Rover hint naar een pick-upversie van de Defender.

Als je als Nederlandse zzp-er op zoekt bent naar een bedrijfswagen is een Renault Trafic of iets dergelijks doorgaans veel praktischer dan een pick-up. Toch zijn er beroepen waarbij een pick-up een handig vervoersmiddel is. Bovendien is een pick-up uiteindelijk veel gaver dan een Renault Trafic en dat is ook wat waard.

Het aanbod qua pick-ups is in Nederland niet bijzonder groot, dus veel mensen die een pick-up wensen zijn aangewezen op import. Qua Europese pick-ups heb je de keuze uit de Amarok, de Ranger, de Hilux en dat was het wel zo’n beetje. Dit zijn allemaal redelijk kleine pick-ups. Binnenkort volgt er wellicht een interessante aanvulling, die wat hoger in de markt zal staan: een Land Rover Defender pick-up.

Land Rover heeft tot op heden nog geen pick-upversie aangekondigd van de Defender. Wel is er een bedrijfswagenversie in de vorm van de Defender Hard Top. Nu zijn er aanwijzingen dat er ook een pick-upversie zal volgen, zo meldt het Britse Autocar.

Nick Collins, Executive Director Vehicle Programmes bij Jaguar Land Rover, ziet dat er genoeg vraag is naar een Defender pick-up. Verder zijn er geen structurele problemen die Land Rover ervan weerhoudt een pick-upversie te bouwen. Daarmee lijkt er dus niets een Defender pick-up in de weg te staan.

Desondanks doet Collins nog geen concrete beloftes. Wel zegt hij in dit kader dat we Land Rover in de gaten moeten houden. Het lijkt er dus op dat we binnenkort meer gaan horen over een Defender pick-up. Het zou in ieder geval een interessante toevoeging zijn aan het bestaande aanbod. Alhoewel de auto qua prijs waarschijnlijk niet heel interessant zal zijn voor de gemiddelde zzp-er.

