Ford Puma facelift is nog steeds geen scheurijzer

De Ford Puma facelift staat nog steeds in de schaduw van zijn voorganger.

Blasfemie! Dat was een beetje de trend toen Ford besloot de Puma nieuw leven in te blazen als crossover. Het was ooit een leuk sturende coupé. Dan is het jammer dat ‘ie terugkeert in zo’n generieke carrosserievorm. Maar hey: het verkoopt, dus je kunt Ford helemaal niets kwalijk nemen.

De Ford Puma heeft nu een facelift gekregen. De verkoopcijfers laten zien dat het gewoon een succes is. Of je dat nou leuk vindt of niet. De Puma is zelfs het best verkochte model van Ford in het Verenigd Koninkrijk.

De Ford Puma facelift heeft ietwat gewijzigd uiterlijk en een nieuw interieur gekregen. Dat gezegd hebbende. Helaas is Ford gaan snoeien in de fysieke knoppen. Het merk zegt daar zelf het volgende over.

Fysieke knoppen zijn minimaal voor een rustige omgeving

Fysieke knoppen dragen bij mij juist bij aan rust, want alles aanraken op een touchscreen brengt alleen maar onrust aan boord tijdens het rijden. Het interieur bestaat nu uit twee grote schermen. een 12.8 inch digitaal scherm (voorheen 12.3) voor de bestuurder en een 12 inch centraal touchscreen (voorheen 8 inch) voor de infotainment en navigatie. Ook zaken als de bediening van stoelverwarming zit verstopt in een menu. De Ford Puma facelift is uitgerust met SYNC 4, inclusief draadloze ondersteuning voor Apple CarPlay en Android Auto.

In de vloer zit een 80 liter grote MegaBox voor extra opbergruimte. Daarnaast is er 450 liter bagageruimte in de kofferbak.

Ford Puma facelift

Op het gebied van motoren is er weinig nieuws te melden. Nog steeds bestaat de line-up uit 1.0 mild hybride aandrijflijnen met vermogens van 155 tot 170 pk voor de Puma ST Powershift. Wel nieuw is de aankondiging van de Puma Gen-E. Een volledig elektrische variant van de Puma. De onthulling is later dit jaar. Ford heeft dan ook nog geen enkele details te melden over deze aanstaande elektrische auto. Standaard in de Ford Puma facelift is een soundbar, optioneel kun je opteren voor het B&O audiosysteem met 10 speakers.

Verder is de facelift uitgerust met allerlei hulpsystemen. Adaptive Cruise Control met Stop & Go, Lane Centring, Predictive Speed Assist, een 360 graden camera. Het is allemaal te krijgen op je Puma.

Je kunt kiezen voor een Titanium, ST-Line of ST-Line X. Standaard hebben de motoren een handbak, behalve de ST Powershift. Deze heeft standaard een 7-traps automaat. Die automaat is optioneel verkrijgbaar op de andere varianten.

De Ford Puma facelift rolt van de band in Roemenië en is vanaf heden te bestellen. De facelift staat vanaf juni in de showrooms en is per direct te bestellen vanaf € 32.995.