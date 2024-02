Rico Verhoeven zou deze Ghost niet misstaan

Een zwaargewicht met uitstraling. De Urban Rolls-Royce Ghost is Rico Verhoeven op wielen.

Urban kennen we van de verbouwde Land Rovers, Range Rovers, Benzen en zelfs bedrijfswagens. In Nederland is Rico Verhoeven verbonden aan het merk en hem zal deze aangepakte Urban Rolls-Royce Ghost niet misstaan. Het is het nieuwste project van de bekende tuner.

Het merk presenteerde de Rolls vorig jaar op SEMA in Las Vegas. Nu is het product klaar om verkocht te worden. De tuning betreft een complete Urban bodykit voor de Rolls-Royce Ghost. Bestaande uit een nieuwe voorbumper, zijskirts en een achterbumper.

Alle spulletjes zijn van carbon en aluminum. Een Ghost is al zwaar genoeg van zichzelf, dus een beetje carbon kan geen kwaad. Voor het sportieve hoef je het niet te doen. Het blijft een Rolls-Royce.

De velgen zijn gemaakt door Vossen en verkrijgbaar in maten 22 tot 24 inch. Je kan zeggen wat je wil, maar die grote ronde jekko’s zijn wel makkelijk schoon te houden. Scheelt weer tijd in de wasbox!

Bij zo’n uiterlijk hoort ook een bijpassende soundtrack. De V12 is normaal gesproken muisstil in een Rolls-Royce, maar dat is niet het geval bij deze Urban Ghost. Dankzij een uitlaatsysteem van Milltek komt de bolide echt tot leven.

Het is niet bekend wat Urban Automotive rekent voor deze tuning. Maar als jij een belletje pleegt naar Rico Verhoeven kan hij je vast wel vertellen wat je moet lappen voor zo’n Urban make-over voor je Rolls-Royce Ghost.

Sinister, over de top en bruut. Alles schreeuwt 50 cent en In Da Club aan deze auto. Alleen zijn we ruim twintig jaar verder na die wereldhit.