Koenigsegg richting 500 km/u om Bugatti te verslaan

Koenigsegg gaat er alles aan doen om Bugatti te verslaan.

Wie heeft de grootste? Of in dit geval: de snelste? Het is al jaren een wedstrijdje tussen de merken Bugatti, Koenigsegg en ook het Amerikaanse Hennessey dingt mee. Op dit moment ligt het record voor snelste productieauto in handen van Bugatti met de Chiron Super Sport 300+. Koenigsegg wil dat record van Bugatti afpakken in 2024.

Ergens dit jaar moet het gaan gebeuren. Dat zegt Koenigsegge CEO Christian Von Koenigsegg in een interview met het Zweedse Carup. Het record moet gebroken worden met de Koenigsegg Jesko Absolut. Het model is al een tijdje onder ons, maar het Zweedse automerk heeft nooit de topsnelheid echt gereden om het record vast te leggen.

Op dit moment doet Koenigsegg onderzoek waar de recordpoging moet plaatsvinden. Het merk heeft een lang recht stuk nodig, zonder enig verkeer. Bovendien moet het lap asfalt ook veilig genoeg zijn. Zo’n locatie vinden is niet heel eenvoudig. Het is in elk geval al duidelijk dat de recordpoging niet in Zweden gaat gebeuren.

De Bugatti Chiron Super Sport 300+ heeft het huidige record met een snelheid van 490.484 km/u in handen. De versnellingen in de Koenigsegg Jesko Absolut zijn zo afgesteld dat de auto theoretisch gezien harder dan 500 km/u moet kunnen rijden. Maar de praktijk is iets anders dan de theorie.

Een enorm lap grond ergens op de wereld vinden waar je 500 km/u kunt aantikken is makkelijker gezegd dan gedaan. De autoriteiten moeten het eens zijn. Ook zijn de weersomstandigheden van belang. Op een groot open gebied waar het bijvoorbeeld hard kan waaien is zo’n recordpoging gedoemd te mislukken. Alles moet meezitten.

Maar goed. Ergens dit jaar moet het dus gaan gebeuren. Een Koenigsegg die Bugatti gaat verslaan. Of dat met 491 km/u of met 500 km/u gaat zijn moeten we nog zien. Het zou natuurlijk een gigantische prestatie zijn als de Koenigsegg door de 500 km/u beukt. Geen enkele andere productieauto heeft dat ooit voor elkaar gekregen.