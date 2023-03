Ford Puma ST Powershift: wel de looks, niet de power

Stuk dikker ja! De Ford Puma ST Powershift beschikt vooral over uiterlijke opsmuk.

Sommige kenners vinden de Puma op een opgeblazen kikker lijken. Zeker bij de voorkant zou je die vergelijking kunnen maken. Of lijkt hij toch op de Maserati Grecale? Maar, ben jij een fan van deze auto en wil je hem net wat dikker én als hybride? Dan is er nu de Ford Puma ST Powershift er voor je.

Ford Puma ST Powershift

De Ford Performance-divisie moet ook meer elektrische auto’s leveren om de ambities van het bedrijf bij te kunnen benen. Daarom komt het merk nu met een geëlektrificeerde, mild-hybride aandrijflijn gekoppeld aan een Powershift zeventraps automatische versnellingsbak versie voor de Puma.

Het is een primeur voor de Puma ST, die tot nu toe alleen handmatig was. De motor is de krachtigste van Fords MHEV-uitgeruste 1,0-liter driecilinder EcoBoost-motoren en beschikt over een elektrisch systeem van 48 V en een kleine, door een riem aangedreven starter/generator die wordt gevoed door een compacte lithium-ionbatterij. Het vermogen is 125 kW (170pk) en dit resulteert in een 0-100 km/u van 7,4 seconden, zeven tienden van een seconde langzamer dan het krachtigere 197 pk sterke 1,5-liter model.

De besturing is 25 procent directer dan die van een gewone Puma, met voorwielophanging en kortere stuurarmen die specifiek zijn gemaakt voor de ST. De afstelling van de remmen is ook op maat gemaakt, de remschijven voor zijn met een diameter van 325 mm groter (17%) dan de gewone Puma.

Looks

Natuurlijk zien we sportstoelen en een oplaadstation voor telefoons. Verder wordt de auto uitgevoerd met onder andere een verwarmde voorruit, parkeersensoren en ruitenwissers met een regensensor.

De Ford Puma ST Powershift is verkrijgbaar in een nieuwe en exclusieve kleur voor de modellijn, genaamd Azure Blue, evenals vijf andere lakafwerkingen. De voorbumper is voorzien van een splitter en achterop zien we een dakspoiler. De bagageruimte telt 456 liter en een flexibele ruimte onder de vloer zorgt ervoor dat je 80 liter extra kan meezeulen. Kortom, het ziet er allemaal lekker uit, maar echt lekkere power ontbreekt helaas.

Vanaf het einde van het tweede kwartaal 2023 start de levering, prijzen nog onbekend.