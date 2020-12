Fransman geeft vriend rijles, vriend rijdt Burger King binnen - Autoblog.nl

De drive-through van de Burger King is misschien wel de perfecte plek om een rijles te eindigen. Moet je alleen niet per ongeluk het restaurant inrijden.

Het klinkt als een ideale manier om als jongere geld te kunnen besparen. In plaats van dat je een dure autorijschool geld geeft om te leren autorijden, vraag je een maatje of je niet in zijn Peugeot 307 mag rondrijden. In Nederland mag dat niet helemaal, maar in andere landen zijn ze daar wat soepeler mee. Plak een stickertje op je achterklep en je kan gaan. Moet je er alleen voor zorgen dat je geen ongeluk veroorzaakt. Maar ach, dat zal jou nooit overkomen, toch?

Nou, dat is dus precies wat twee Fransen deze week overkwam. Volgens Le Parisien wilde de eigenaar van deze 307, die op de passagiersstoel zat, aan zijn vriend uitleggen hoe hij achteruit moest rijden. Dit wilden ze oefenen op een leeg parkeerterrein van een Burger King in het plaatsje Saint-Mard, in de buurt van Parijs.

De bestuurder raakte echter in de war. In plaats van dat hij de auto in z’n achteruit zette, schakelde hij naar de eerste versnelling. Toen de auto de verkeerde kant op bewoog raakte hij in paniek, kon hij de auto niet stoppen en eindigde deze rijles in de Burger King heen.

De Franse politie deelt op Twitter foto’s van het incident. We zien hoe de Peugeot tot aan de achterdeuren in de Burger King zit. Het hekwerk buiten het restaurant is omgevallen, de glazen pui naast de voordeur is compleet aan gruzelementen. Hoe erg de schade aan de Peugeot is, is niet zo goed te zien.

De politie is uiteraard niet zo blij met deze twee heren en telt vier overtredingen. De bestuurder bracht anderen in gevaar, vernietigde andermans bezit en reed zonder een geldig rijbewijs. Daarnaast was de auto niet (juist) verzekerd. Fransen krijgen dan ook een goede tip van de politie: mocht iemand je vragen of je hem of haar rijlessen kan geven, vertel ze dan dat ze naar een rijschool moeten gaan.

Gelukkig zijn er door de actie van de Fransen geen gewonden gevallen. Het restaurant was vanwege corona namelijk leeg. Er is dus alleen sprake van materiële schade en gekreukte ego’s. Hoeveel het gaat kosten om te repareren en wat voor straf de twee Fransen krijgen, is niet bekend.