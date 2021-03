Fiat geeft je twee cent per kilometer als je in de 500e rijdt - Autoblog.nl

Iedereen die een 500e koopt en er in rijdt, krijgt van Fiat twee cent per kilometer.

Het kopen van een elektrische auto is een flinke investering, maar daarna levert het je een flinke kostenbesparing op. Je hoeft er immers geen dure benzine of diesel in te stoppen, betaalt (voorlopig) geen wegenbelasting én het onderhoud zal een stuk lager uitvallen. Volgens Fiat is dit echter niet genoeg. Zij willen dat je er geld op toe krijgt.

De Italianen zijn namelijk een samenwerking aangegaan met Kiri Technologies. Nee, wij kenden ze ook niet. Kiri maakt cryptogeld, vergelijkbaar met bitcoin. Kiri noemt hun mint KiriCoins. Fiat 500e-rijders kunnen nu hun auto koppelen aan die KiriCoins. Daarbij kijkt Kiri hoe netjes een bestuurder rijdt. Rijden ze een beetje zuinig? Dan krijgen ze KiriCoins. Rijdt iemand ‘normaal in de stad’, dan kan hij een KiriCoin per kilometer krijgen.

Denk nou niet dat je daar slapend rijk mee kan worden. Één zo’n KiriCoin is namelijk maar twee eurocent waard. Fiat geeft je dus straks twee cent per kilometer in je 500e. Die twee centen kan je niet besteden in je plaatselijke supermarkt, maar alleen op de Kiri Marketplace. Op die Kiri Marketplace kan je straks cadeaubonnen kopen voor bijvoorbeeld Amazon, Apple, Netflix, Spotify of Zalando. Als je lang genoeg blijft doorrijden, kan je dus gratis Spotify en Netflix kijken.

Fiat zegt dat de KiriCoins werken op basis van je snelheid en de afstand die je rijdt. Op basis daarvan berekent Kiri hoe ‘zuinig’ je rijdt en geven ze je een score tussen de nul en de honderd. Is je score hoog genoeg, dan kan je extra dingen kopen. De KiriCoins zijn beschikbaar in dertien landen, of Nederland daar ook tussen zit, is niet duidelijk.