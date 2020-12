Volkswagen stopt helemaal met racen en de ID.R - Autoblog.nl

Het milieuvriendelijke racen hield Volkswagen maar een jaartje vol, nu kappen ze maar met alle motorsport en de ID.R.

Van het dieselschandaal naar super schone elektrische auto’s. Dat is de transitie die Volkswagen nu probeert in te gaan. Daarom kondigde Volkswagen vorig jaar ook aan om te kappen met racemonsters op benzine en diesel. Volkswagen wilde nog wel elektrisch racen en de ID.R voortzetten. Het bedrijf zei ook op het MEB-platform raceauto’s te willen ontwikkelen.

Daar ziet het bedrijf nu echter toch vanaf. In een persbericht maken de Duitsers namelijk bekend te kappen met alle motorsportactiviteiten. Het bedrijf wil de ‘krachten bundelen’ (lees: in de kosten snijden). Daarom wordt Volkswagen Motorsport GmbH geschrapt en gaat het personeel van 169 mensen naar Volkswagen AG.

Raceteams met een Polo GTI R5 of een Golf GTI TCR kunnen ‘voor op de lange termijn’ rekenen op Volkswagen-onderdelen. De Polo GTI R5 wordt ook tot het einde van 2020 gemaakt. Maar verder is alles klaar. Dus ook de ontwikkeling van de ID.R wordt gestaakt, die elektrische raceauto waar Volkswagen veel records mee wist te vernietigen. Volkswagen zegt de kennis van het racen en het ID.R-project te gebruiken om ‘volgende efficiëntere ID-modellen uit te kunnen brengen’.

Het volledig kappen met de raceafdeling is jammer, maar vooral een beetje onverwacht. Zo lieten de Duitsers in januari nog deze geruisloze Golf R zien. Daarnaast zagen we eerder dit jaar een gewijzigde ID.R én werd er gesproken over een ID.R EVO met meer kracht. Maar met dit bericht komt daar allemaal een eind aan, evenals aan de vijftig jarige geschiedenis van Volkswagens raceafdeling.