Gecamoufleerde Mercedes AMG GT gesnapt, plus geluid!

En ja, de gecamoufleerde Mercedes-AMG GT klinkt geweldig, ook zonder camouflage denken wij.

Bij Mercedes-Benz heb je keuze uit meerdere labels. Een standaard Mercedes-Benz voor de leaserijder of bedrijfswagen voor de ondrnemer voldoet prima. Wil je een heel erg luxe Mercedes, kun je opteren voor een Mercedes-Maybach.

Dat zijn gewoon Mercedessen, maar dan heel erg luxe. Vervolgens is er ook Mercedes-AMG, dat zijn de sportieve variant. Een verschil tussen Maybach en AMG is dat je aparte modellen hebt.

Zo is er een Mercedes-AMG GT 4-Door en Mercedes-AMG SL. Daar komt binnenkort nog eentje bij, de Mercedes-AMG GT. Op dit moment zijn ze bij AMG daar druk mee aan het testen op de Nordschleife van de Nürburgring.

Gecamoufleerde Mercedes AMG GT

De AMG GT is de opvolger van het oude model. Ditmaal komt er enkel en alleen een coupé. Dat is op zich ook niet vreemd, he? Als je voorheen een dure Mercedes cabrio wilde, kon je kiezen uit een S-Klasse, SL of AMG GT Roadster. In principe zijn die drie modellen allemaal vervangen door de nieuwe R232-generatie van de SL.

We gaan ervan uit dat de AMG GT aanzienlijk sportiever zal zijn. De cabrio moet appelleren aan de levensgenieter, de coupé is voor de piloten op zoek naar sensaties. De basis is hetzelfde MSA-platform dat kennen van de SL.

Bijzonder is dat de AMG GT nu ook een vierzitter zal worden. Bij Porsche is de 911 mede zo populair omdat je iets van een achterbankje hebt. Het is natuurlijk niet ruim, maar je hebt wel iets van aflegruimte en een noodoplossing.

Hoor die V8!

Qua motoren is op de video te horen dat de V8 sowieso nog toegepast gaat worden. Dit zal voor de ’63’-modellen en wellicht ook de ’55’-modellen gelden. We verwachten daaronder ook ’53’-modellen met een zes-in-lijn en wellicht zelfs een ’43’ met viercilinder.

Die laatste is in de SL namelijk ook beschikbaar, net als de V8-motoren. Een plug-in hybride is niet aangekondigd, maar lijkt voor Europa bijna de enige manier te zijn om te kunnen overleven. Wanneer het model in Nederland bij dealers staat, is niet bekend. Maar gezien het feit dat gecamoufleerde Mercedes AMG GT er al behoorlijk ‘af’ uitziet, kan het nooit lang duren.

Fotocredits: gecamoufleerde AMG GT door @spotcrewda via Autoblog Spots.

Videocredits: Automotive Mike via YouTube.