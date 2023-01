Gelekt: dit is de gloednieuwe Mercedes AMG GT!

Kijk maar eens goed, dit is echt de nieuwe AMG GT.

Zoals jullie weten is er een nieuwe Mercedes SL en die is aanzienlijk sportiever dan zijn recente voorgangers. Je zou denken dat er daardoor geen plek meer is voor een nieuwe AMG GT, maar niets is minder waar. Er komt gewoon een nieuwe generatie AMG GT náást de SL. Het wordt in feite de coupéversie van die auto.

Deze informatie hadden we al een tijdje, maar de onthulling is nu nabij. Sterker nog: we hebben al beeld. Het eerste korrelige plaatje van de nieuwe Mercedes AMG GT is op het internet gelekt via Instagram.

Zoals je ziet is de nieuwe AMG GT niet gewoon een SL met een vast dakje. Deze auto heeft duidelijk een andere neus, zonder de driehoekige koplampen van de SL. De tweede generatie AMG GT lijkt vooral veel op zijn voorganger, maar dat is geen belediging.

Aangezien de nieuwe AMG GT zijn basis deelt met de SL kunnen we wel een inschatting maken van het motorengamma. Je krijgt waarschijnlijk de keuze uit een V8 met 476 pk en een V8 met 585 pk. Zomaar een wilde gok.

Waarschijnlijk zal de nieuwe AMG GT niet meer puur met achtcilinders te krijgen zijn, zoals het uitgaande model. Er bestaat namelijk ook een SL 43, met een 381 pk sterke viercilinder. Het ligt dus in de lijn der verwachting dat de AMG GT straks ook met vierpitter te krijgen is.

Misschien denk je: prima zo’n viercilinder, als dat de prijs maar drukt. Dat kan nog wel eens tegenvallen… De SL 43 kost namelijk al minstens €170.000. Dat is weliswaar een ton goedkoper dan een SL 63, maar een paar jaar geleden had je een AMG GT met V8 voor minder.

Foto: @liucunyi_starandcar op Instagram