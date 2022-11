Nieuwe AMG GT Coupé gespot in natuurlijke habitat

Een zeer oplettende Autoblog-lezer spot de nieuwe generatie AMG GT Coupé. Op de Autobahn, uiteraard!

De Mercedes SL is nu al weer een paar maandjes onder ons. Je kan de auto het beste zien als een soort opvolger van de Mercedes AMG GT Roadster, Mercedes SL én de S-Klasse cabriolet. Dus aan de ene kant vrij sportief en erg snel, anderzijds met een stoffen kap en een heuse achterbank. Mercedes had simpelweg te veel verschillende modellen met te veel overlap, waardoor ze van drie verschillende modellen één model hebben gemaakt.

Maar naast een AMG GT Roadster was er ook nog zo iets als een AMG GT Coupé. Die auto heeft nu nog niet een opvolger. Inderdaad, nog niet. Goed nieuws, want die komt er wel aan. Sterker nog, Mercedes komt binnenkort met twee nieuwe tweedeurs coupés. De eerste is de Mercedes-Benz CLE. Dat wordt de opvolger van de C- en E-Klasse coupé. Zie heteen beetje als de Mercedes-Benz CLK (C208 en C207). Die auto was in technisch opzicht een C-Klasse, maar deelde designkenmerken met de E-Klasse. Diens prijskaartje ook, trouwens.

Nieuwe AMG GT Coupé

Dan is er ook nog en ‘SLC’ op komst, een gesloten versie van de SL. Die auto wordt hier door Autobloglezer @wim op de Autobahn op weg naar Zwitserland vastgelegd. We kunnen daaruit al een paar dingen opmaken. Ten eerste, de auto is groter dan je denkt. Met name de breedte is immens.

Wat weten we al van de auto? Ten eerste de bodemsectie, dat is namelijk het MSA-platform. MSA staat voor Modular Sports Architecture. Het wordt dus een echt sportieve auto, geen E-Klasse met een ander koetswerk. Het het MSA-platform kennen we al van de Mercedes-Benz SL, die aanzienlijk sportiever is dan je zou verwachten.

SL met hard dak (maar wel iets ruiger)

De cynicus zou kunnen zeggen dat de nieuwe AMG GT Coupé gewoon een SL is met een hard dak. Dat is niet helemaal het geval. Waar de SL een vierzitter is (althans, er is een achterbankje), zal de coupé strikt een tweezitter zijn. Het karakter van de GT zou ook aanzienlijk sportiever en harder zijn. Zie het – net als zijn voorganger – meer als een concurrent voor de duurdere Porsche 911’s. Naast het ontbreken van een achterbankje, zal het enorme tabletscherm naar verluidt níet aanwezig zijn. De nieuwe Mercedes-AMG GT Coupé zal iets soberder en sportiever zijn. Daar zijn we wel benieuwd naar of dat ook echt daadwerkelijk klopt.

Dan de techniek, tenslotte. Uiteraard zal de nieuwe AMG GT Coupé ook gebruik maken van bekende motoren. Welke dat precies zijn, is niet bekend. Er gaan genoeg (onbevestigde doch hardnekkige geruchten) over een GT 53 E met 2.0 viercilinder en accupakket (680 pk). Ook een zes-in-lijn en V8 komen eraan. Wellicht dat per markt het motoraanbod verschilt (hybride voor Nederland, V8 voor de VS).

De auto die je op de foto’s ziet, heeft die V8. Je herkent ze aan die enorme trapeziumvormige stortkokers (de eenvoudigere modellen hebben ronde uitlaten). Nou, en wanneer kunnen we ‘m verwachten? Dat is nog een beetje gissen, maar we gokken op onthulling in de lente volgend jaar en dan na de zomervakantie de eerste exemplaren uitleveren? Kunnen we meteen de rijtest inplannen!

