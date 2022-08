Autoblog-lezer spot nieuwe sportcoupé van Mercedes

Komt de Mercedes SL er eindelijk weer als coupé of kijken we hier naar iets anders?

Mercedes heeft het modellengamma qua coupés aardig uitgedund. Even voor de duidelijkheid: we hebben het nu over de échte coupés, niet over vierdeurscoupés en coupé-SUV’s. In die categorie heeft Mercedes momenteel alleen de E-klasse Coupé in de prijslijst staan, terwijl er tot voor kort ook een C-klasse Coupé, een S-klasse Coupé en een AMG GT was.

Gelukkig hebben we goed nieuws, want Mercedes heeft een nieuwe coupé in de pijplijn zitten. Dat weten we zeker, want Autoblog-lezer @bblok kwam in de VS een gecamoufleerd exemplaar tegen.

Qua proporties lijkt de auto verdacht veel op de nieuwe SL. Een logische gedachte is daarom: dit is de SL Coupé. Bij de voorgaande generaties was een coupé overbodig omdat de SL een klapdak had. Nu de SL echter weer een softtop heeft, is er ruimte voor een coupé.

Toch gaat het hier waarschijnlijk niet om een SL Coupé, maar om de nieuwe AMG GT. Designbaas Gordon Wagener van Mercedes en AMG-baas Philip Schiemer hintten vorig jaar al naar een opvolger van de AMG GT. Volgens hen is daar nog gewoon ruimte voor naast de SL.

De nieuwe AMG GT zou wel gewoon op hetzelfde platform komen te staan als de SL. Daarmee is het in zekere zin alsnog een SL Coupé. De auto gaat echter wel een sportiever karakter krijgen dan de SL. Of misschien moeten we zeggen: nóg sportiever, want de nieuwe SL is al beduidend sportiever dan zijn directe voorgangers.

Als we de foto’s nader bestuderen zien we ook dat deze coupé andere achterlichten heeft dan de SL. De nieuwe AMG GT zal dus een afwijkend design krijgen, op detailniveau in ieder geval. In grote lijnen zullen de auto’s er wel vergelijkbaar uitzien. Maar dat is helemaal niet erg, want de nieuwe SL is goed te pruimen. Het is hooguit een beetje verwarrend.

Foto’s: @bblok, via Autoblog Spots