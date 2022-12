Mercedes-AMG GT2 is Black Series zonder kentekenplaat

Het lekkere recept van de Black Series, maar dan voor het circuit. Dat is de Mercedes-AMG GT2.

Mocht het geld tegen de plinten klotsen, dan lijkt het me wel leuk om een GT racer te kopen. Diverse autofabrikanten zoals Audi en BMW verkopen kant en klare raceauto’s aan klanten om deel te kunnen nemen aan officiële racekampioenschappen. Ook Mercedes-AMG doet dat en de GT2 is hun nieuwste wapen.

De GT2 kun je het beste vergelijken met de Mercedes-AMG GT Black Series. De krachtbron is immers technisch gelinkt aan die auto. We hebben het dan over een V8 met flat-plane krukas. De achtcilinder met twee turbo’s levert in de GT2 een gezonde 707 pk en tot 800 Nm koppel. Dit motorblok is gekoppeld aan een sequentiële versnellingsbak met zes verzetten.

GT2, GT3, GT4

De naamstelling is voor de leek wellicht wat verwarrend, maar deze GT2 vult het gat tussen de GT3 en de GT4. Leggen we gewoon even uit. In de AMG GT3 rijden professionele autocoureurs. In de GT4 rijden coureurs die het willen gaan waarmaken tot professionele coureur. De GT2-rijders zijn de gentleman racers: coureurs met vaak gezond gevulde bankrekeningen die het vooral leuk vinden om te racen.

Gestript interieur

Het uiterlijk is dan wel kenmerkend Mercedes-AMG GT. Het interieur is dat niet. Een racestuur, een gestripte middenconsole en een volledige rolkooi kenmerken de binnenzijde van de AMG. De flinke achterspoiler achterop de Mercedes-AMG GT2 is volledig instelbaar. Verder staat de raceauto op 18 inch lichtgewicht velgen. Deze Mercedes weegt ongeveer 1.400 kg inclusief airco (lekker).

De nieuwe Mercedes-AMG GT2 is beschikbaar vanaf het 2023 raceseizoen. Gentlemen, start your engines!