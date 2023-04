Pilot met monitoringskastje start deze zomer

Big Brother, Gordon Summer, Andy Summers, Steve Copeland en Alexander Pechtold are watching you, met een pilot met monitoringskastje.

Ht CBR start deze zomer met een nieuwe pilot om jou in de gaten te houden. Dat gaan we even in de juiste context uitleggen. Het betreft een pilot van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat plus het Fonds Slachtofferhulp. In deze pilot hebben 20 automobilisten een kastje in de auto en dat kastje is een beetje als Every Breath You Take van The Police. Het klinkt in eerste instantie goedbedoeld maar als je erover na denkt ook is het ook een beetje eng.

Voor dat alle toetsenbordhelden in de pen klimmen en zeggen dat het linkse hobby’s zijn, het is de VVD (Daniel Koerhuis) die het voorstel gedaan heeft en de kamer die het heeft aangenomen.

Wat doet het monitoringskastje?

Het kastje volgt alles wat je doet met de auto. Elke ademhaling die je doet, elke beweging die je maakt, elke afspraak die je verbreekt, elke stap die je zet: het systeem houdt het in de gaten.

Waarvoor is het dan? Nou, in het artikel wordt er vreemd genoeg niet aan gerefereerd, maar het gaat vermoedelijk om de verkeersaso’s. In Nederland schijnen er mensen te zijn die niet Koos Spee of Leo de Haas heten en zich asociaal gedragen op de weg.

De kastjes worden deze zomer geinstalleerd bij 20 auto’s. Vervolgens gaan ze die drie maanden volgens als een jaren ’80 Britse New Wave band. Alle data wordt vanuit het kastje verstuurd en gaat dus niet via een berichtje in een flesje. Op deze manier kunnen de 20 proefkonijnen in de gaten gehouden worden. Overigens houdt het CBR je in de gaten, niet zozeer de politie. Je hoeft dus niet bang te zijn dat je zo alleen bent in de auto.

Verkeersaso’s effectiever aanpakken

Alexander Pechtold (in het weekend minder bekend als Roxanne) verwacht dat de resultaten van de pilot volgend jaar gedeeld kunnen worden. Het gaat niet alleen om de technische bevindingen van de pilot, maar voornamelijk de wettelijke mogelijkheden en voornamelijk de privacywetgeving. Als je een kopje thee in de sahara gaat drinken, kunnen ze het zien. Daarbij houden ze je echt in de gaten om je een fout te zien maken, niet omdat ze er niet tegen kunnen om je te verliezen.

Het doel van het monitoringskastje is om de écht zware verkeersovertreders effectiever aan te kunnen pakken. Net als de herintroductie van het alcoholslot is dit een manier om de wegen veiliger te maken. Of je nu over een zebrapad of over de maan loopt.

