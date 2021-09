Geniaal: Ford Transit doet het nog na 12 jaar stilstaan [video]

Geweldig toch, een oude Ford Transit die op het eerste oog afgeschreven lijkt blijkt het nog gewoon te doen.

15 jaar terug in de tijd zag je ze nog overal rijden. Tegenwoordig zijn ze uitgestorven. En niet zonder reden. De oude exemplaren van de Ford Transit uit de jaren negentig zijn opgereden of kapot geroest. Net als de Berlingo’s, Partners en Combo’s uit die tijd. YouTuber Flexiny laat zien dat je toch nog oude glorie nieuw leven in kunt blazen.

In zijn video laat de beste man zien hoe hij de motor van een oude Ford Transit uit 1994 aan de praat krijgt. Mind you, deze bedrijfswagen heeft 12 jaar stilgestaan. Het busje is uitgerust met een 2.5-liter diesel. Met een paar kleine aanpassingen start de motor. En een motor dat na lang spurten start is en blijft een lekker geluidje. Ook al gaat het hier om een afgedankte diesel.

Wat je nog precies kunt met zo’n oude Ford Transit is nog maar de vraag. Bij de APK zullen ze keihard nee schudden als je met deze bestelauto komt aanzetten. Het ding is helemaal verroest en met zo’n bejaarde dieselmotor schoppen ze je ook uit de eerste beste stad. Toch is het grappig dat het blok er nog zin in heeft na al die jaren niet te hebben gedraaid. Oude liefde roest niet..