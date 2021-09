Lezersvraag: wat moet Prinsjesdag de automobilist brengen?

Je mag opkomen voor de automobilist op deze Prinsjesdag. Wat zijn jouw plannen voor Nederland?

Het is vandaag prinsjesdag. En dat betekent dat er weer allerlei plannen bekend worden gemaakt. Veel is al uitgelekt, maar nog niet concreet wat de plannen zijn voor de automobilist. Ieder jaar is de autobezitter wel onderwerp van gesprek. Want dat dingen anders moeten is bijna iedereen wel eens.

Als je kritisch kijkt naar ons belastingsysteem met betrekking tot de auto’s, dan zit het maar raar in elkaar. Al meerdere keren is er opgeroepen tot hervormingen. En das niet zo vreemd. Zo wil de overheid de burgers het liefste in een elektrische auto zien, maar tegelijkertijd is het fiscaal aantrekkelijk om een youngtimer te rijden. Om nog maar te zwijgen over het feit dat het tevens aantrekkelijk is om een dikke pickup met V8 te rijden op grijs kenteken.

Kijk je naar de motorrijtuigenbelasting blijven enige vraagtekens ook niet uit. Bijvoorbeeld dat je dik moet betalen als je een auto in een hoge gewichtsklasse rijdt, terwijl EV’s met een gewicht van meer dan twee ton vrolijk zonder motorrijtuigenbelasting door Nederland rijden. Of wat te denken van het BPM-systeem, dat inmiddels schever loopt dan het hoofd van Marijke Helwegen. En zo kun je nog genoeg dingen verzinnen die eigenlijk niet kloppen.

Het is een monsterklus om al die autobelastingen goed en eerlijk recht te trekken. Maar je moet ergens beginnen toch? Het is afwachten wat Prinsjesdag 2021 betekent voor de automobilist. Maar als we alvast op de zaken vooruit mogen lopen, wat moet Prinsjesdag de automobilist brengen?