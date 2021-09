Huis kopen? Met de Bruder EX-8 heb je geen huis nodig

Voor velen is het moeilijk om een huis te kopen of zelfs te huren in deze tijden. De Bruder EX-8 is het alternatief en je bent nog mobiel ook!

Een caravan hoeft geen lelijk ontworpen bouwsel voor boomers te zijn. Met een modern sausje en de juiste kleurstelling mag je gezien worden. Bijvoorbeeld met de Bruder EX-8. Deze caravan is zo luxe dat je eigenlijk helemaal geen huis meer nodig hebt. Is dat probleem ook gelijk opgelost.

Aan de buitenkant ziet deze caravan er modern en ruig uit. Het echte feest ontdek je aan de binnenkant. Bruder heeft niet bezuinigd op het design en de gekozen materialen van de caravan. Een woonkamer met keukentje, een ruim bed en een badkamer.

De ruimte is van alle gemakken voorzien. De EX-8 is uitgerust met een 1.600W zonnepaneel systeem, inclusief een 1.000Ah batterij. Als het zonnetje schijnt kun je op deze manier ook wat verder van de bewoonde wereld prima leven. De Bruder is ook uitgerust met een waterzuiveringssysteem waardoor je osmose water kunt drinken.

Dankzij de robuuste 12-inch offroad banden is het geen probleem om onverharde wegen te ontdekken met deze caravan. Moet je er wel een serieuze auto voor meenemen. Met een 1.0-liter driecilinder crossover gaat dit in elk geval geen succes worden.

Wat Bruder dan weer niet bekend heeft gemaakt is wat de EX-8 moet gaan kosten. Gezien de uitrusting en kwaliteit zal het geen prijspakker zijn, lijkt me.