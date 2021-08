Gespot: Nederlandse Ferrari SF90 heeft gewaagde kleurstelling

Het is wel historisch verantwoord, dus dan mag het.

Van de drie grote supercarmerken (Ferrari, Lamborghini en McLaren) is er bij Ferrari duidelijk de minste diversiteit te vinden. En dan hebben we het niet over de vertegenwoordiging van bepaalde bevolkingsgroepen onder het personeel, maar over de kleuren.

Het gros van de Ferrari’s is nog altijd uitgevoerd in Rosso Corsa en daarnaast is het vooral geel, zwart en wit wat de klok slaat. Een meer exotische kleur als groen, oranje of paars zie je maar zeer zelden voorbijkomen, terwijl je dergelijke kleuren op een Lambo of een McLaren nog regelmatig ziet.

Ferrari’s zijn dus vaak een beetje saai uitgevoerd, relatief gezien. Zo niet deze gloednieuwe SF90, die deze maand van een Nederlands kenteken werd voorzien. Deze 1.000 pk sterke hybride hypercar is namelijk uitgevoerd in een opvallende geel-blauwe kleurstelling.

Tenzij je met enige regelmaat Zweeds meubilair aanschaft is dit geen kleurstelling die je vaak tegenkomt. Toch is dit niet zomaar uit de lucht gegrepen. Er was (en is) namelijk een Ferrari 250 GTO met een geel-blauw livery. Niet geheel toevallig was degene die in de jaren ’60 met de auto racete een Zweed.

Net als de Ferrari 250 GTO (die origineel rood was) is deze Nederlandse SF90 niet zo van de band komen rollen. Nu denk je wellicht dat dit een ordinaire wrap is, maar dat is ook weer niet het geval. Althans, niet helemaal. De gele striping is een wrap, maar de blauwe kleur is wel degelijk origineel.

Hoe dan ook: op deze manier zal de eigenaar zeker opvallen tussen de andere Nederlandse SF90’s. En dat zijn er inmiddels toch alweer tien. Wat nog best veel is voor een auto van dit kaliber. Voor dit specifiek exemplaar werd €584.254 betaald.

Foto’s: @joosstra via Autojunk