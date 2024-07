Autoblog Advies: van hot hatch naar sleeperstation

Een sleeperstation voor 16.500: dat is geen willekeurige keuze. En toch ook wel.

We gaan even op Memory Lane met Autoblog. De Autoblog Advies-rubriek bestaat nu alweer 9 jaar. Ja, 9. We worden oud! Om dit heugelijke feit te vieren, hebben we even voor een iets andere vraagstelling gekozen. Normaliter behandelen we aanvragen van echte lezers (jazeker!), vandaag even niet.

Vlotte sleeperstation voor 1 kind

Ten eerste omdat zo’n 50% van de aanvragen luidt: vlotte station voor papa, niet te opvallend, maar wel snel. Een betaalbare sleeperstation. En dan niet iets dat 1 op een emmer loopt of twee ton of meer weegt. Elke week krijgen we wel een paar aanvragen daarvoor binnen. Die hebben we niet kunnen behandelen, want het levert dan wel veel identieke artikelen op. Maar voor vandaag maken we een uitzondering. We pakken namelijk de aanvraag van het allereerste advies! Dat werd destijds door de immer knappe @casperh geschreven, later mochten de andere redacteuren het proberen.

Dat bedrag verrekenen we even met de inflatie, waardoor we uitkomen op 16.500 euro om te gaan zoeken naar een toffe sleeperstation!

De wensen en eisen van Eelco destijds voor een sleeperstation waren als volgt:

Huidige auto Peugeot 106 GTI Koop/Lease Koop Zakelijk/Privé Privé Budget Tot 16.500 euro Jaarkilometrage 12.500 km Reden aanschaf andere auto Kind op komst Gezinssamenstelling 2 volwassen, 1 kind Voorkeursmodellen Volvo, Saab, Audi, BMW, VW No-go merken Mercedes, Alfa

Zo komen we aan de cijfers:

Verbruik: Spritmonitor

Brandstofprijs: United Consumers, € 2,354 per liter benzine, € 1,98 voor diesel

Verzekering: gemiddelde van meerdere aanbieders (WA+, inwoner Utrecht 40 jaar, 10 schadevrije jaren)

Motorrijtuigenbelasting: Belastingdienst

Volvo V70 2.5T Geartronic (P24)

€ 16.945

2010

185.000 km

Wat is het?

Een Ford Mondeo met Volvo-esque koetswerk en in dit geval een Volvo-motor. De 2.5 turbo is een Volvo-motor die die heerlijke roffel voortbrengt. Ook qua betrouwbaarheid moet je deze hebben, volgens de kenners. Verder is het een typische Volvo-stationwagon. Dus een relatief hoge en ‘rechtop’ zitpositie. Qua ruimte is het niet zo’n grote auto als zijn voorganger, maar alsnog biedt de rechte achterzijde een flinke puist ruimte. Voor de echte sleeper-look kun je het beste een eenvoudige Momentum of luxe Summum opsporen met deze motor.

Hoe rijdt het?

Met een Ford-chassis verwacht je een beter sturende auto, eigenlijk. Op zich kun je op een bochtige weg uit de voeten, maar de Volvo V70 voelt zich er nummer thuis. Maar dan mis je ook het punt van de Volvo, dit zijn echte auto’s voor de lange afstand. Je kan er onverstoorbaar relaxed mee knallen. Ritje naar Portugal? Geen probleem! Je maakt een tussenstop omdat je even moet tanken, niet omdat je niet meer kan. Die motor is een heerlijkheid. Veel koppel en voldoende power, zeker met wat modificaties

Kosten Volvo Mondeo

Brandstofverbruik: 1 op 10,65

Brandstofkosten: € 231

Gewicht: 1.549 kg

Motorrijtuigenbelasting: € 82

Verzekering: € 65

Totale kosten per maand: € 378

Onderhoudsprognose

Volvo’s hebben de naam betrouwbaar te zijn. Het is voornamelijk dat de eigenaren er zo lang geld instoppen dat ze door blijven gaan. Het is niet noemenswaardig beter of slechter dan andere auto’s van vergelijkbare merken. Een naar dingetje bij deze generatie is de mogelijkheid tot roestvorming. Dat is iets wat vroeger niet voorkwam bij een Volvo van deze leeftijd. Bekijk ook ons Volvo V70 Aankoopadvies:

Afschrijvingsprognose

Het is een Volvo-stationwagon met een Volvo-vijfcilinder benzinemotor in Nederland. Dat is altijd hete handel en voor de juiste prijs altijd goed te verkopen. Nu is het relatief veel geld voor een stationwagon uit 2010 en zul je wel wat afschrijven, maar als je ‘m in goede staat houdt, dan vang je er altijd wel 10 mille voor. Volvo’s verkopen ook goed met hogere kilometerstanden, mits het onderhoud maar gedaan is.

Wat is een goed alternatief voor een V70?

Simpel, de Ford Mondeo met dezelfde motor. Dan heb je een beter rijdende auto voor minder geld. Als je de V70 wel érg belegen vindt, kun je ook de V60 overwegen met deze motor. Of een V50, alhoewel die behoorlijk krap is.

Seat Leon ST Cupra 280

€ 16.500

2015

140.000 km

Wat is het?

De ultieme stationwagon. Op papier is de Seat Leon ST Cupra DE snelle sleeper station. De Leon Cupra van deze generatie combineert de motor van de Golf R met het chassis van een Golf Clubsport met in dit geval een enorme kofferbak. Al deze premium hardware zorgt er wel voor dat Seat wat moest bezuinigen op het interieur. Dat is gewoon vrij basic. Je laat ‘m er niet voor staan, maar gaat ‘m er zeker niet voor kopen. Ook leuk: ze zijn er met handbak!

Hoe rijdt het?

Dit ding gaat AF! De Cupra heeft standaard 280 pk waarmee je al tot de snellere auto’s van het wagenpark behoort. Je kunt ze ook vrij makkelijk kietelen naar zo’n 400 pk, waardoor je zelfs Porsches kunt vernederen op de Autobahn. Het mooie is dat de Leon Cupra geen one-trick pony is. Ook in de bochten heb je de grootst mogelijke fun. Ook hier zijn er voldoende modificaties verkrijgbaar waardoor het nog leuker wordt. Bekijk onze rijtest!

Kosten Seat Octavia

Brandstofverbruik: 1 op 11,34

Brandstofkosten: € 217

Gewicht: 1.340 kg

Motorrijtuigenbelasting: € 65

Verzekering: € 50

Totale kosten per maand: € 332

Onderhoudsprognose

Voordeel: het is een Seat Leon met Seat Leon-onderhoudskosten. Die EA888 motor is een pareltje en in basis behoorlijk betrouwbaar. Het zijn wel motoren die je goed moet onderhouden: halveer de onderhoudsintervallen en rijdt ‘m rustig warm. De Leon appelleert soms aan individuen die altijd volgas geven met koude motor. Tuning hoeft geen probleem te zijn, mits uitgevoerd door goede namen met goede producten.

Afschrijvingsprognose

Het is wel een auto waarbij je moet uitleggen wat het is. Ook hier zien we dat de stationwagonversie minder populair is dan de hatchback. Desalniettemin komt de auto in de buurt van het budget dat de huisvader nu nog stuksloeg op een gechipte Passat Variant. Dus we verwachten dat er binnenkort een compleet nieuw publiek zo’n aan auto kan aanschaffen.

Wat is een goed alternatief voor de Seat Leon ST Cupra?

Als je de motor een klein beetje overkill vindt, kun je ook kiezen voor een Skoda Octavia vRS. Die heeft de Golf GTI-motor in plaats van de Golf R-motor.

Saab 9-3 Sport Estate 2.8T Aero

€ 15.950

2008

195.000 km

Wat is het?

We moesten even zoeken naar een snelle Saab. In 2015 zei @casperh dat je moest zoeken naar een 9-5 Aero met Hirsch-behandeling. Die zijn anno 2024 heel erg lastig te vinden. Daarom kijken we even naar een 9-3. Die je overigens ook de Hirsch behandeling kunt geven. In dit geval is het bijna het topmodel van Saab. De 2.8 V6 turbomotor levert in dit geval 280 pk.

Hoe rijdt het?

We mogen niets naars zeggen over Saabs, natuurlijk. Positief: fijne stoelen en een zeer alerte motor. In rechte lijn gaan Saabs altijd harder dan je zou verwachten op basis van hun specificaties. Dat is in dit geval ook zo (wel met handbak, de automaat slurpt wat vermogen op). Het is geen inspirerende stuurmansauto. Of eentje om uren lang op de Autobahn te knallen. De Saab 9-3 rijdt het lekkerst op 7/10 van zijn kunnen met af en toe een bloedsnelle tussenacceleratie. Gelukkig kun je het met wat modificaties aanzienlijk beter maken.

Kosten Saab Vectra

Brandstofverbruik:

Brandstofkosten: € 217

Gewicht: 1.545 kg

Motorrijtuigenbelasting: € 91

Verzekering: € 55

Totale kosten per maand: € 363

Onderhoudsprognose

Net als Volvo’s zijn Saabs niet buitengewoon betrouwbaar, maar rijden er voornamelijk nette mensen in die de auto’s goed behandelen en goed onderhouden. Dus voor een Saab met iets meer kilometers hoef je echt niet bang te zijn. Het zijn echter wel auto’s van 16 jaar oud nu en die vereisen gewoon wat meer aandacht.

Afschrijvingsprognose

Er komen geen nieuwe Saabs meer en mensen houden van Saabs. De handel erin is nog behoorlijk levendig. Zeker als je door bepaalde wijken heen rijdt, lijkt het alsof je alleen met een Saab of Volvo een parkeervergunning krijgt. Als je de auto netjes houdt, valt de afschrijving reuze mee (alhoewel dit specifieke exemplaar al vrij prijzig is). Je ziet nu ook dat 9-3 Aero’s tussen 1998-2003 weer aan het stijgen zijn in prijs.

Wat is een goed alternatief voor de Saab 9-3 Aero:

Een Saab 9-5 kan ook, maar begint op leeftijd te raken. Voor een prikke kun je een ruimere en technisch identieke Opel Vectra OPC met 280 pk scoren. Of een Insignia OPC.

YOLO: Subaru Legacy 2.0 GT Spec B STI

€ 16.750

2006

100.000 km

Wat is het?

Een Impreza voor volwassenen, eigenlijk. De Subaru Legacy van deze generatie was een enorme stap voorwaarts op het gebied van styling en interieurkwaliteit. Sterker nog, in combinatie met de exotische techniek kon je de hoge vraagprijs rechtvaardigen. In Nederland was de 3.0R het topmodel, met de drieliter zescilinder boxermotor. Dat is een bijzondere motor en het zoeken waard, maar voor meer pit moet je deze 2.0 GT hebben, met de viercilinder EJ20-motor. Zeker als je wat tuningsplannen hebt, kun je hiermee uitstekend uit de voeten. Nadeel: je moet even een zoek-alert aanzetten op Marktplaats, want ze zijn schaars in ons land.

Hoe rijdt het?

Eveneens iets volwassenere dan een Subaru Impreza. Sowieso is de NVH (Noise, Vibration, Harshness) beter voor elkaar in de Legacy. Het is een iets minder sportiever auto, met name de lichte besturing (wel hydraulisch) minder. De wegligging an sich en het absorptievermogen van de Bilstein-dempers zijn dan weer uit de kunst. De motor is een genot. Het rijdt als een ouderwetse turbomotor. Dus niet eentje die al het koppel er bij stationair uitgooit, maar een turboblok met opzwepend geluid die je nog op toeren moet jagen.

Kosten Subaru Legacy

Brandstofverbruik: 1 op 9,08

Brandstofkosten: € 313

Gewicht: 1.480 kg

Motorrijtuigenbelasting: € 82

Verzekering: € 50

Totale kosten per maand: € 445

Onderhoudsprognose

Het is een Subaru, dus dat zit wel snor! Ah, dat oude adagium. Het klopt overigens wel voor een deel, de Legacy is een oerbetrouwbare auto waar in principe weinig mis mee is. Het is wel een 16 jaar oude auto, dus dan heb je altijd wat unieke issues die voorbij kunnen komen. De Japanse EJ20 motor is aanzienlijk betrouwbaarder dan de Europese EJ25 (die wij in de Impreza hadden). Check hier het Legacy aankoopadvies.

Afschrijvingsprognose

Onbekend maakt onbemind. De gestelde vraagprijs is ridicuul en dien je niet te betalen voor een auto met het stuur rechts, want dat is juist een van de perks van RHD is dat je een lagere prijs betaalt. Je kan er ook eentje importeren uit het Verenigd Koninkrijk (die geïmporteerd is uit Japan). Voor 10 mille heb je zat moois voor de deur staan.

Wat is een goed alternatief voor de Legacy?

Als het moderner moet, kun je een Levorg opzoeken, alhoewel die niet echt vlot zijn. Misschien een leuke Legnum VR-4 Type S of Nissan Stagea 260RS opsnorren?

Super YOLO: BMW 325d (E91)

€ 12.900 (Dld)

2012

95.0000 km

Wat is het?

Een hele late 3 Serie van de E90 generatie. De 325d zit tussen de 320d en 330d in. Daar het een terug-gekietelde 330d is, kun je ‘m makkelijk naar (heel veel) meer vermogen chippen. 100 pk is geen enkel probleem. Let wel op de opties: E91’s kunnen episch kaal zijn, maar sommige voor de hand liggende items zijn gewoon niet standaard op een E91. Handig, versies met iDrive kun je voorzien van Apple CarPlay.

Hoe rijdt het?

Als een E91 en dat is een compliment! De F30 is volwassener en relaxter, maar niet leuker. De besturing is vele malen beter, evenals de wegligging. Het hoogtepuntje blijft de motor, natuurlijk. Zeker na wat modificaties is het een heerlijk snelle auto. Het is vooral moeiteloos snel. Niets is leuker dan enorm veel koppel in een vrij kleine auto.

Kosten BMW 3 Serie

Brandstofverbruik: 1 op 14,53

Brandstofkosten: € 142

Gewicht: 1.575 kg

Motorrijtuigenbelasting: € 177

Verzekering: € 75

Totale kosten per maand: € 394

Onderhoudsprognose

Het is een BMW die je gaat tunen, dus grijp de portemonnee maar alvast. De N57 motor kan kan weleens keuren hebben met de ketting en lagerschalen. Regelmatig de garage bezoeken voor beurtjes en preventief onderhoud uitvoeren luidt het devies. Check hier het E90-aankoopadvies.

Afschrijvingsprognose

Diesel is dood, niemand wel een diesel. We zeggen dat al jaren. Het geval wil dat BMW-diesels (zeker in een beetje leuke uitvoering) prima zijn te verkopen. De combinatie van hoge prestaties en een laag verbruik in een prettig sturende auto is zeldzaam. En aangezien iedereen vol hybride of benzine gaat, laat men de dikke diesels links liggen.

Conclusie dikke sleeper station

Er zijn er eigenlijk twee. De Seat Leon of de BMW 3 Serie. Beide zie je in normale uitvoering op de weg, zodat je niet opvalt. Denk je niet zoveel kilometers te gaan maken, pak de Seat. Ga je veel rijden, pak de BMW en rijdt ‘m helemaal op. Je bent wel gek als je zo’n fijne auto weg doet!

Wat zijn goede alternatieven voor een BMW 325d?

De Mercedes-Benz C350 CDI Mopf is ook een heerlijke beuker, maar aanzienlijk prijziger. De Audi A4 Avant 3.0 TDI quattro is geweldig als je veel met wintersport gaat. Een Alpina D3 Touring is een opvallender en trager alternatief.

Wil jij ook advies over je volgende auto? Vul dan dit formulier in, waarbij je ons voorziet van alle relevante gegevens. Wie weet vinden wij jouw volgende droomauto!