Deze dikke sportsedan is helaas geen Volvo

Het is wél familie.

Kennen we Polestar nog? En dan bedoelen we niet het EV-merk, maar het raceteam dat af en toe ook een dikke Volvo voor de straat bouwde. Dit Polestar bestaat nog steeds, alleen heten ze nu geen Polestar meer, maar Cyan Racing.

Een van de gaafste projecten van Polestar was destijds de C30 Polestar Concept met 405 pk. Deze Zweden zijn echter nog steeds tot gave dingen in staat. Dat bewezen ze vorig jaar met de P1800 Cyan. Dit was een bloedgave gemoderniseerde Volvo P1800.

Cyan Racing is ook nog altijd actief in de racerij. Ze rijden nu alleen niet meer met Volvo’s, maar met auto’s van een zustermerk van Volvo: Lynk & Co. Dit doen ze niet onverdienstelijk: het team wist de afgelopen twee jaar de overwinning in de wacht te slepen in de WTCC.

Om deze zeges luister bij te zetten komt Cyan Racing nu weer eens met een straatauto. Het gaat om een racy versie van de Lynk & Co 03, die is omgedoopt tot Lynk & Co 03+ Cyan Edition.

De naam is niet heel sexy, maar de looks zijn er niet minder om. Cyan Racing heeft alles uit de kast getrokken, met een dikke spoiler, splitter, vier uitlaten, zwarte velgen, gele Akebono-remklauwen en verstelbare Bilstein-dempers. Uiteraard mag ook de kenmerkende lichtblauwe kleur niet ontbreken.

De grote vraag is natuurlijk: wat is er onder de motorkap van de Lynk & Co 03+ Cyan Edition te vinden? Daar treffen we de dikste motor aan waarmee de 03 geleverd wordt: een 2.0 viercilinder turbo. Dat is niet zo spectaculair als het uiterlijk doet vermoeden, maar Cyan Racing heeft er toch nog wat van proberen te maken. Het blok levert nu 265 pk en 380 Nm. Genoeg voor een sprintje van 0 naar 100 in 5,7 seconden.

In tegenstelling tot de C30 Polestar Concept, gaat deze auto wél in productie. Hoewel Lynk & Co ook in Europa en in Nederland actief is, gaan we de auto in deze contreien helaas niet zien. Net zo min als een standaard Lynk & Co 03, want C-segment sedans vinden we hier al lang niet meer interessant.