Tesla schrijft cheques uit die Hardware 3.0 niet kan cashen

Het lijkt erop dat Tesla opnieuw beloftes heeft gedaan rondom Hardware 3.0 die het niet kan nakomen.

Tesla ging afgelopen week onderuit op de beurs na tegenvallende cijfers. Maar de waardering van het bedrijf is nog steeds astromisch hoog. Tenminste, als je het vergelijkt met andere autobedrijven. Believers houden echter al jarenlang vol dat daar de kneep zit. Tesla zou geen autoconcern maar een techgigant zijn met een vleugje energiereus. Oké…

Een van de technologische beloften die Elon Musk en Tesla al jaren maken is de volledig autonome auto. Die zou er nu al enkele jaren moeten zijn. Maar is er nog steeds niet. en de ontwikkeling loopt nogal stroef.

In de tussentijd is Tesla al bezig met Hardware version 4 (HW4). Ooit beloofde Musk dat met Hardware version 2 (HW2) autonoom rijden al mogelijk zou zijn. Én toen dat niet zo bleek, zei hij toe dat iedereen die het Full Self Driving pakket heeft betaald een gratis update zou krijgen naar HW3 om alsnog volledig autonoom te kunnen rijden. Qua techniek zouden de auto’s daar alle benodigde camera’s en dergelijke al voor hebben.

Tesla en Musk hebben lang volgehouden dat dat autonome rijden er alsnog van zou komen met HW3. En sterker nog; dat het er eerder zou zijn met HW3 dan met het splinternieuwe HW4. Máárrrr…Uiteraard is inmiddels gebeurd wat iedereen al zag aankomen. De laatste versie van Tesla’s Full Self Driving bèta (12.5) komt (voor nu tenminste) alleen naar auto’s met HW4. Musk:

We are focusing on just Model Y with HW4 for the initial release. Make sure that works well, then broaden. This has the 5X increase in parameters. HW3 would run the same parameter count, but requires extra work to optimize the code.

Elon Musk, bereid mensen voor op een teleurstelling