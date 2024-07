Kwalificatie Spa: wie glibbert het snelst door de Belgische regen?

Herkenbaar weer in de Ardennen dicteert de actie op het circuit vandaag in België. Wie glibbert naar de pole in de kwalificatie?

Q1

Na het aflasten van de F2 Sprint race zijn we blij te zien dat de sessie start op de geplande tijd. Norris is de eerste op de baan, gevolg door Verstappen. De Brit is sneller dan onze landgenoot. Maar beiden zijn niet snel genoeg. Hulkenberg, Alonso en Piastri gaan harder.

Max plakt er echter een rondje aan vast en is dan 1,5 seconden sneller dan iedereen #DEBESTE. Regen zou na acht minuten vallen en intensiveren. Maar Perez laat zien dat de baan nog steeds sneller wordt. Hij gaat naar P2. McLaren wil nog een nieuwe set banden gebruiken voor Norris die elfde staat. Zijn teammaat Piastri gaat dan naar P1. Een aantal coureurs haalt nieuwe inters en het is de vraag of dat zich uitbetaalt.

Het circuit is duidelijk het snelst op het allerlaatst. Gasly gaat naar P2. Dat zegt alles. Perez moet weer bibberen maar zet deze keer een net rondje neer. Zo zijn de afvallers uiteindelijk niet verrassend. Hulkenberg en Magnussen liggen eruit en ook Sargeant en Zhou hebben weer een Q1 exit. Tsunoda is de laatste afvaller. Wellicht heeft hij gezien de forse gridstraf die hij incasseert voor het wisselen van onderdelen, zijn auto volledig afgesteld op droog voor morgen.

Q2

Met de baan nu duidelijk droger is Verstappen andermaal de snelste na de eerste pogingen. Er zit nog meer in zien we, want de Nederlander heeft een ‘momentje’ en plaatst een achterwiel op de rand van het gravel. Norris is tweede en Albonio derde.

Het is precies de goede mate van vochtigheid voor maximale fun. Het is net niet goed genoeg voor slicks (misschien komt dat nog in Q3), dus de coureurs glibberen op en soms net over de limiet over de baan. Andermaal moet Perez bibberen. Hij haalt Q3 met een marge van 3 duizendsten van een seconde. Albon, Gasly, Ricciardo, Bottas en Stroll liggen er ook uit.

Gasly was heel snel in Q1, maar laat het liggen in de tweede sessie. Naast de coureurs van de vier topteams, doen Alonso en Ocon zo de beste zaken. Zij mogen wel door naar Q3.

Q3

De Mercs en Macca’s zijn de eersten op de baan. Hamilton is het snelst voor Piastri, dan Russell en Norris. Alonso sluit aan als vijfde. Maar Perez is sneller. Hij gaat naar P1. Dan komt onze held Verstappen. De Nederlander is zes tienden sneller dan Perez. Om eerlijk te zijn: Perez staat op een gebruikte inter en Verstappen op een nieuwe.

De Mercs en McLarens rijden dan door op dezelfde banden. Ferrari en Red Bull pitten voor nieuwe inters. Norris verbetert zijn positie ten opzichte van Russell en Piastri. Maar geen van de vier McLaren/Mercedes coureurs gaat voorbij aan Perez laat staan aan Verstappen.

Sainz rijdt dan een rommelige ronde, maar Leclerc zit er goed op. De Monegask pakt P2 af van Perez, die niet weet te counteren. Dat betekent dat hij voor morgen de eerste startplaats te pakken heeft, want de oppermachtige Max moet dan starten vanaf P11. Perez heeft zijn kans om vanaf P2 voor de zege te gaan. McLaren profiteert niet maximaal van de straf van Max, want zij staan 5 en 6 (wordt dus morgen 4 en 5 op de grid), achter Hamilton. Russell, Sainz, Alonso en Max’ beste vriend Ocon maken de top-10 compleet.

Maar iedereen in de top-10, zal net als voorgaande jaren in de spiegels kijken om te zien waar Max blijft. Verstappen dan toch kampioen?