Nieuwe Nissan GT-R zal Godzilla in zich hebben

De nieuwe Nissan GT-R zal naar verluidt weer (meer) Godzilla in zich hebben. Heet.

JDM fanb0i @willeme en ik hebben vaak discussies over waarom we toch steeds weer terechtkomen bij saai Duits premium. Het letterlijk en figuurlijk gigantisch grote auto-orakel, lamenteert dan wel eens dat we teveel oog hebben voor die Duitsers. In dergelijke gevallen herinner ik ‘m er weleens aan dat hij alleen maar Duitse dieselbeukers koopt. Van een Opel Insignia via een BMW en Audi naar nu weer twee BMW’s.

Maar het is zo; we ontsnappen eigenlijk niet aan die dikke Duitsers. Persoonlijk vind ik Italiaans eigenlijk veel toffer. En toch heb ik ook twee Duitsers en nul Italianen. Britse auto’s, Amerikaanse auto’s, eigenlijk is het allemaal toffer. Maar Japanse auto’s? Mwah. Ja, sommige zijn natuurlijk niet te versmaden, zoals een LFA, RX-7 of een S15. Maar van een Nissan Skyline R3x, ben ik nog nooit warm geworden. @willeme noemt mij omdat ik Godzilla niet tof vind daarom pertinent een dinosaurus.

Die dino zelf, is overigens nu ook al stokoud. 17 jaar geleden alweer werd de R35 gelanceerd. Het is nog altijd onbegrijpelijk hoe dat ding zo snel is. De V6 levert geen belachelijke hoeveelheid pk’s en het formaat en gewicht doen niet vermoeden dat deze auto Porsche’s en Ferrari’s wegblaast. Maar dat gebeurde toch. De vierwielaandrijving en geniale computers zorgen voor natuurwet-buigende magie. Doch dat is ook meteen een van de nadelen. Want…wie rijdt nou de auto? De computer of de bestuurder?

Hoe dan ook; de R35 was zo extreem goed dat deze tegenwoordig eigenlijk ook nog ‘meekan’. Alleen het wordt gewoon tijd voor iets nieuws. De Europese designchef van Nissan, Matthew Weaver, zegt daar nu wat over tegen TopGear:

The thing with the GT-R is that it’s got to perform in each area: aero, speed and performance. That’ll dictate it. The GT-R was never about winning beauty contests – it’s very much a functional machine. I remember working on the last one, where we spent days and nights in wind tunnels. I’ve never done anything like that since with any other product. So, without a doubt, these things will dictate the shape of the next car. On top of that, we’ll add certain ‘Godzilla’ elements in where we can. Matthew Weaver, designchef van Nissan Europa

Een voorproefje van hoe zoiets eruit kan zien kregen we vorig jaar al met het Nissan Hyper Force concept. Een elektrische blepper met ruim 1.300 pk. Zou de GT-R inderdaad elektrisch kunnen worden?

What I like about the Silvia, and those Nineties cars in particular, is how clean they look. Super minimal in a way. It’s quite a loud world now – it’s become stranger than fiction – so it takes a lot of confidence to have something pure and clean. I wonder if the new noise in the future is actually silence. Because in a loud room, silence might be the thing that makes the most noise. Mathhew Weaver, begrijpt de wereld ook niet meer

Waarvan akte. Word jij hier warm van, of koop je liever een R35 met Italiaans koetswerk voor een miljoen? Laat het weten, in de comments!