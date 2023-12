Gestolen vrachtwagen ramt Politie Volvo

Zo, daar zit je dan lekker in je Politie Volvo V70 en dan denkt die dief van die gestolen vrachtwagen er even voor te zorgen dat jij ’s avonds niet meer met je gezin aan de prak kan zitten gezellig. Hell no!

Gelukkig liep het net als de meeste door de Politie ge-uploade video’s weer af met een sisser, maar de video beelden zijn weer de moeite waard.

via: Politie op Youtube