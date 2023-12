Tesla autopilot is knaak: 2.000.000 auto’s teruggeroepen

Tesla Autopilot is officieel knaak. Er moeten twee miljoen auto’s teruggeroepen worden.

Het is niet eens weekend, @jaapiyo is keihard aan het studeren en toch hebben we voor de tweede keer nieuws waarbij Tesla niet in een al te goed daglicht verschijnt. Gisteren bleek dat de Tesla Model in de categorie 2-3 jaar oude auto’s verreweg de meeste storingen had. Vandaag kondigt Tesla een terugroepactie aan.

De Tesla Autopilot blijkt enorm knaak te zijn. Of beter gezegd: het systeem dat de bestuurders in de gaten houden die Autopilot gebruiken. Dat meldt AP News. Als je de Autopilot gebruikt, is er een systeem dat erop toeziet dat de bestuurder in kwestie wel voldoende aandacht heeft voor de weg.

Dat is eigenlijk heel erg krom. Want als je een auto hebt die zichzelf kan rijden, is het juist ideaal dat je iets anders kan gaan doen. Alvast even de piepers schillen, het huiswerk van je kinderen maken, Autoblog checken of eindelijk Oppenheimer kijken. Maar nee, dat mag dus JUIST niet.

Tesla Autopilot is knaak: dus terugroepen die handel

Om deze bug te fixen en het Autopilot minder knaak te maken, moet Tesla een paar auto’s terugroepen. Het gaat om iets meer dan 2 miljoen auto’s. En ja, dat zijn dus zo ongeveer alle Tesla’s die het merk in de VS heeft verkocht.

De recall is niet vrijwillig, maar opgelegd vanuit de NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration). Dat is de veiligheidswaakhond voor wegverkeer. Die hebben de afgelopen twee jaar onderzoek gedaan naar ongelukken waarbij de Tesla Autopilot betrokken was, 763 stuks maar liefst. Sommigen daarvan waren zelfs dodelijk. De uitslag van het onderzoek was dat het systeem niet goed genoeg in de gaten houdt of de bestuurder wel oplet.

Alle Tesla’s eigenlijk

Dus het is vooral de NHTSA die de Autopilot knaak vindt, niet Tesla. Desondanks moet Tesla dus wel eventjes alle auto’s die uitgerust zijn met dit systeem aanpassen.

Om welke auto’s gaat het? Nou, zoals gezegd dus zo ongeveer alles Tesla’s. De Model S, Model 3, Model X en Model Y. Dus alle Tesla’s van na oktober 2012. Tesla is akkoord gegaan met de bevindingen van de NHTSA en heeft aangegeven het issue te fixen. Bestuurders worden nu op meerdere wijzes erop attent gemaakt dat ze moeten opletten en het systeem zet zichzelf eerder uit (zodat de bestuurder wel MOET besturen). Maar ja, dat zei Klaas Dijkhoff altijd al: bestuurders zullen besturen.

Fotocredit: een trailer vol Tesla’s door @nemus via Autoblog Spots!