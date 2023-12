Snelheidsmeter van deze C63 Clubsport loopt tot 400 km/u!

Een C63 Clubsport klinkt ons letterlijk als muziek in de oren, het apparaat is nog snel ook!

Afgelopen week reed Wouter in de Mercedes-AMG C63S E-Performance dinges geval 4Matic+ Avantgarde AMG Line M Pakket Full Options super-de-luxe. Het is een beetje jammer dat we ons enkel focussen op de hoeveelheid cilinders, want het is een enorm dikke auto. In vergelijking met de BMW M3 is het bijvoorbeeld een plaatje om te zien.

Daarbij hebben we alsnog te maken met een 680 pk sterk luxekanon. Andere auto’s buiten beschouwing gelaten, is het een geweldige auto. Het probleem is: je laat andere auto’s niet buiten beschouwing. Je gaat de huidige C63 altijd vergelijken met de vorige C63 (W205). Of nog erger: de generatie daarvoor (de 204).

C63 Clubsport

Dat was namelijk een bonk heerlijkheid. Een atmosferische 6.2 liter V8 die aan de hele wereld kenbaar dat er 6.2 atmosferische liters het werk deden. Maar ja, die tijden zijn voorbij. Das war Einmal. Of wacht, nee, toch niet. Want de specialisten van Väth hebben een heel vet project, wat een woordgrap!

Het project in kwestie is de Väth C63 Clubsport en het is misschien wel de ultieme C63 ooit. De basis is een eenvoudige C63 AMG Coupé, dus altijd het faceliftmodel. Verder heeft Väth zo ongeveer alles onder handen genomen. De M156-motor is namelijk voorzien van een enorme mechanische compressor.

Verder zijn een enorme intercooler, oliekoeler, downpipe met 300-cels racekats en sportuitlaatsysteem is ook gemonteerd op deze super-Benz. Het resultaat is 680 pk, precies evenveel als de huidige C63 levert. Over koppel horen we de tuner uit Hösbach niet, maar het zal ongetwijfeld heel erg veel zijn.

Nog veel meer uitrusting

Uiteraard accelereert de C63 Clubsport niet alleen beter, dankzij de de Brembo’s met 390 mm schijven en remklauwen met zes zuigers sta je hopelijk ook iets eerder stil. Met een KW V3 schroefset kun je de auto naar wens afstellen. Het zorgt er tevens voor dat de auto iets dichterbij de grond staat.

De gemonteerde bodykit bestaat uit bumpers, skirts en diverse spoilers. Het ziet er heel erg heftig uit. De motorkap en diffusor zijn helemaal van carbon. Uiteraard is er ook een ander setje velgen. Voor zijn ze 8,5×20, achter 10×20.

In het interieur komt er nog wat Clubsport-gevoel naar boven borrelen. Zo is de achterbank verwijderd en is er een rolkooi voor in de plaats gekomen. De stoelen voorin zijn vervangen voor Recaro Pole Position-kuipen. Die modificaties passen perfect bij het concept van een C63 AMG.

Uiteraard is de topsnelheid hoger (dat kan ook niet anders met 680 pk), dus is de snelheidsmeter voorzien van een upgrade. Die gaat nu tot 400 km/u. Daarmee moet je het voorlopig wel redden. Sterker nog, vroeger was dat de enige modificatie die indruk maakte op de parkeerplaats van de kleuterschool.