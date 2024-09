Een supercar met een 6.4 V8 zonder turbo’s, het kan nog!

Je moet als kleine supercarbouwer wel van lotje getikt zijn om nog met een 6.4 V8 zonder turbo’s te komen. Deze Britse firma doet het gewoon.

Als rasechte autofanaat ken je het Britse merk Ginetta vast. Da’s nog eens een merk dat staat als een huis, ondanks geen één van de ingrediënten die een merk kan laten staan als een huis. Al sinds de jaren ’60 bouwt Ginetta lichtgewicht sportauto’s en dat doen ze nog steeds. De vertragingen spreken echter boekdelen.

Ginetta Akula

Zo presenteerde Ginetta hun nieuwste wapenfeit, een compleet nieuwe generatie supercar van het merk, al in 2019. De Akula (‘haai’ in het Russisch) zou met zijn 6.0 liter grote natuurlijk ademende V8 met dik 600 pk een nieuw tijdperk inluiden. En toen kwam het oh zo wereldvernietigende coronavirus om de hoek kijken en dat is wel waar dit soort projecten compleet verwateren. Het werd namelijk stil rondom de Akula. Doodstil.

Productieversie

Je zou op zijn minst verwachten dat project Akula, mits deze uit de ijskast gehaald wordt, gepaard gaat met een kleinere motor, hybride aandrijving, volledig elektrisch, iets in die richting. Precies het tegenovergestelde is gebeurd. Na vijf jaar wordt de Akula inderdaad uit de ijskast gehaald. Om de motor te vergroten. Ja echt.

De V8 groeit namelijk van 6.0 naar 6.4 liter en nog steeds geen turbo of supercharger te bekennen. Ook al benoemt Ginetta het niet, des tijds werd gesproken van de LS2 V8 uit de Chevrolet Corvette. Een brute motor dus. Het uiterlijk van de Ginetta Akula veranderde nauwelijks en laten we eerlijk zijn: het is geen muurbloempje.

Cijfers

Misschien maakt het helemaal niet uit hoe de Ginetta Akula eruit ziet en moet je de cijfers het werk laten doen. Die zijn namelijk niet gek. De V8 is goed voor 600 pk en 670 Nm. Het apparaat weegt slechts 1.190 kg omdat een groot deel van de Akula uit koolstofvezel bestaat. Het resultaat is een topsnelheid van 290 km/u en een acceleratie van 0 naar 96 in 2,9 seconden. Schakelen kan of met een handgeschakelde zesbak of met een DCT met zeven versnellingen.

Circuit

Ook al is de Ginetta Akula met zijn motor voorin en klassieke FR-layout ietwat Gran Turismo-georiënteerd, verwacht niet dat het een lekker praktische alledaagse auto is voor je rondje langs de supermarkt. Binnenin is vrijwel niks aangekleed en staar je naar naakt koolstofvezel. Het stuur en het digitale schermpje als tellerbak komt direct uit de raceauto’s. En check die stoelen! Het zijn niet eens stoelen, het zijn wat kussens tegen de monocoque geplakt.

Toch zet Ginetta er voor het gemak even bij dat de Akula wel een kofferbak van 473 liter heeft. Je Praxis-doe-het-zelf-spullen voor het huis verven passen dus wel, alleen de drempel om de parkeerplaats van de Praxis op te rijden haal je niet. First world problems…

En dat bedoelen we serieus, want we denken niet dat de gemiddelde koper van een Ginetta Akula zijn eigen huis verft. Dat is namelijk iemand die 275.000 pond over heeft voor het ding, een slordige 325.550 euro. Het recept klinkt lekker, maar het oog wil ook wat. Er worden maar 20 exemplaren gebouwd.