Hoera! Lexus komt met nieuwe V8 supercar

Een gloednieuwe Japanse supercar mét V8…? Jazeker, het lijkt erop dat die er echt gaat komen.

De toekomst van Japanse supercars ziet er niet zo veelbelovend uit voor petrolheads. Er komen weliswaar een nieuwe Nissan GT-R en een Lexus LFA-opvolger, maar die zullen beide elektrisch zijn. Toch lijkt er nog een verrassing voor de petrolheads uit Japan te komen.

Dit heeft alles te maken met de Toyota GR GT3, die in 2022 gepresenteerd werd. Dit was een conceptversie van een raceauto (te zien op het plaatje hieronder), maar we schreven vorig jaar al dat er wellicht ook een straatversie gaat komen.

Deze plannen beginnen nu iets concreter te worden. Toyota is inmiddels aan het testen geslagen met de auto, dus het is duidelijk dat de GR GT3 niet zomaar een showauto was. De aandrijflijn was aanvankelijk nog een verrassing, maar op de video’s is te horen dat de GR GT3 een dikke V8 heeft.

Toyota’s racedivisie Gazoo Racing wil naar verluidt met deze auto deelnemen aan GT3-races vanaf 2026, maar daarvoor moet er wel aan een voorwaarde worden voldaan. Er moet een straatversie zijn, zoals die er ook is van de Vantage GT3, de Huracán GT3, et cetera. Dat betekent dus dat er waarschijnlijk een nieuwe V8 supercar komt van Toyota. Is dat even lekker!

Volgens Autocar gaat deze echter geen Toyota heten, maar Lexus. Een supercar met een grote motor zou immers beter bij Lexus passen dan bij Toyota. Daarmee zou de auto een (indirecte) opvolger worden van de legendarische Lexus LFA. Er kan natuurlijk niks op tegen die V10, maar als er in deze tijd nog een nieuwe supercar met meer dan zes cilinders komt, mogen we al heel bij zijn.

Hoe de V8 van de Toyota GR GT3 klinkt? Dat kun je horen in de onderstaande video:

Via: Autocar

Foto: Lexus LFA, gespot door @dennisvdmeijs