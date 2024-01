Ford met V8 blijft bestaan tot het bittere eind

Als het aan de CEO van Ford ligt gaat de V8 helemaal nergens heen.

Je zou Ford kunnen betichten van naamsverloedering met de Mustang Mach-E. Hoe durft het merk de naam Mustang zo te grabbel te gooien met deze laffe elektrische crossover? Dit heeft helemaal niks met de Mustang te maken!! Boos zijn doet!1!1!!

Ford Mustang V8

Je kan ook andersom redeneren. Er gaan nog steeds verhalen dat de Chevrolet Camaro het pad van de Mach-E gaat volgen en de volgende generatie Dodge-modellen in navolging van de Charger en Challenger wordt ook elektrisch. Ondertussen zijn de rivalen van de Mustang als muscle car, de Challenger en Camaro, gecanceld in hun huidige vorm. Dat terwijl Ford naast de Mach-E de ‘reguliere’ Mustang gewoon blijft verkopen. Zelfs als gloednieuwe S650, de generatie die vorig jaar onthuld werd. En deze blijft ook nog wel even. Sterker nog: Ford is vastberaden als het aan CEO Jim Farley ligt.

V8 blijft

Bij de aankondigingen van Ford Performance in het nieuwe raceseizoen, bevestigde Jim Farley dat de V8 heilig is voor het merk. “De Mustang bestaat nu 60 jaar. De rivalen kwamen en gaan. Wij niet: de Mustang blijft bij ons.”

Hij gaat zelfs nog verder: “we blijven altijd investeren in de Mustang. Zelfs al is het de enige goedkope sportwagen met V8, dan nog blijven we ze bouwen.” Ford is dus bereid om door te gaan tot het bittere eind.

Cayenne-effect

Ford bewijst dus dat je ook net zo goed de Mustang-naam ’te grabbel kan gooien’ en alsnog de sportauto met V8 kan blijven bouwen. Farley zegt dat de Mustang Mach-E een essentiële rol speelt in het bestaan van de Mustang V8. De Mach-E is wat dat betreft de Cayenne van Ford: fans noemen het verloedering, marketingtechnisch is het heel slim. Je mag de SUV van Ford dus dankbaar zijn.

Kortom: de Mustang blijft. Zo lang als fysiek mogelijk is. Of net zo lang tot Jim Farley wordt afgelost door een paarse broek die de V8 zo snel mogelijk overboord wil gooien. (via CarThrottle)