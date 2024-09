Volkswagen Passat Pro is een vijf meter lange verwarring

Er is nu een Volkswagen Passat Pro, de sedanversie van de Passat die er niet zou komen. Huh?

Na bijna tien jaar durfde Volkswagen het dit jaar dan eindelijk aan om de Passat op te volgen. Tenminste, half. Voor Europa gooit de sedanversie na 50 jaar de handdoek in de ring. Het enige dat overblijft is de Variant. Zoals gezegd, voor Europa dan.

Passat als wereldspeler

De wereldwijde verdeling van de Volkswagen Passat is namelijk een nogal raar verhaal. Het begint normaal, met de Passat die sinds de B5-generatie ook in de VS verkocht wordt. Deze en de opvolger B6 zijn identiek aan de Europese versies.

Passat B5+ (EU) Passat B5+ (USA) Passat B6 (EU) Passat B6 (USA)

In China maakt Volkswagen andere beslissingen, omdat het daar samenwerkt met SAIC als joint venture. Daarom besluit Volkswagen vanaf 2005, het jaar dat de B6 ten tonele zou treden, een ietwat opgeleukte B5 in China blijft verkopen als de Passat Lingyu. Denk je even de hippe frontjes weg, dan staat hier dus gewoon tot en met 2013 een Passat B5.

Passat NMS

Wat blijkt: de VS en China hebben een vergelijkbare behoefte wanneer het aankomt op de Passat: het moet een wulpse, statige sedan worden maar met de kleine(re) portemonnee in het achterhoofd. In Europa moet de Passat juist iets meer geschikt zijn voor onze kleine wegen en dus wat kleiner. De oplossing vond Volkswagen in het bouwen van twee Passats: ‘onze’ B7 en de New Midsize Sedan. Deze auto’s delen hetzelfde PQ46-platform, maar de NMS is groter en die laatste werd nooit als Variant geleverd. Voor de Chinezen en Amerikanen kan een sedan namelijk niet groot genoeg, in Europa werd vanaf hier al duidelijk dat de Variant belangrijk was en de sedan het onderspit dolf.

Passat B7 (EU) Passat NMS I (China) Passat NMS I (USA)

Vanaf hier wordt het moeilijk. De Europese versie kennen we allemaal als de B8, als Variant en sedan geleverd. Dit was de eerste Passat op het MQB-platform. In zowel China als de VS werd de Passat NMS opgevolgd door een gefacelifte versie. Deze droeg nog steeds het PQ46-platform.

Passat B8 (EU) Passat NMS II (China) Passat NMS II (USA)

Daar was SAIC-VW kennelijk goed klaar mee, want in China kwam een gloednieuwe Passat. Groter en prestigieuzer dan de Amerikaanse NMS. Er was geen Passat LWB, dit wás de Passat LWB. De Amerikaanse NMS kreeg nog een facelift en is nu uit productie. Ja, de Amerikaanse Passat heeft tot en met vorig jaar nog hetzelfde platform als de Passat B6 voor ons gedragen. Oh ja, en ‘onze’ Passat bleef de B8, maar nu is er dus voor ons ook geen Passat sedan meer.

Passat B8 (EU) Passat (China) Passat NMS III (USA)

Magotan

Snap je het nog? Mooi, dan gaan we nog wat verwarring er bovenop gooien. Alle Europese Passats zijn namelijk óók in China verkocht! China vond dat hun Passat en de NMS perfect fungeerde als een soort Passat XL, met ruimte voor ‘onze’ Passat eronder alleen dan ‘Magotan’ geheten. Kijk, die kennen we alle drie wel. Zoals gezegd was de Chinese Passat er dus niet als immer populaire Passat L met lange wielbasis (een heilig concept aldaar) en moet je de Magotan juist zien als een Passat SWB.

Sinds dit jaar verkoopt Volkswagen in China een compleet nieuwe Magotan. Die zagen we al in de goedkeuringsfoto’s, maar is nu een volwaardig model. Volkswagen heeft besloten om de Magotan los te weken van onze Passat, wat logisch is: de Magotan is er alleen als sedan. Dus scherpten ze het frontje aan en kreeg ‘ie een unieke achterkant (duh). Qua technische basis is hij dan weer aardig identiek aan onze Passat Variant.

Volkswagen Passat Pro

En de nieuwe Volkswagen Passat voor China dan? Die krijgen we nu te zien. Deze heet niet meer Passat maar Passat Pro, alsof het een smartphone is. De nieuwe Passat Pro komt dus boven de Magotan te staan, wat ‘onze’ Passat met een ander front is. Maar wat gebeurt er nu: de Passat Pro voor China krijgt het front van de Europese Passat Variant!

Waarom dat gek is: de Pro is de grote versie van de Passat en dus de grotere Magotan. Dus de Chinese Volkswagen Passat Pro is alsnog groter dan onze Passat Variant. Die meet namelijk 4,9 meter, deze Pro zet vijf hele meters op het meetlint. Uiteraard gaat het gros daarvan naar de extra ruimte voor de achterpassagiers.

Het moet gezegd worden: dan ziet het er ook riant uit achterin de Passat Pro. Volkswagen verkoopt boven de Passat de steeds ouder wordende Phideon, een soort Phaeton voor China. Deze Passat lijkt meer op het nieuwe vlaggenschip. Net als de meeste limo’s heb je als achterpassagiers alle luxe tot je beschikking. Voorin prijkt een nóg groter scherm dan de B9 voor ons, deze meet 15 inch. Aan weerszijden van het grote scherm heb je nog twee schermen: een 10,3 inch grote tellerbak en een 11,6 inch groot scherm voor de passagiers. De speakers komen van Harman/Kardon.

Qua motor is het allemaal minder spannend: de Volkswagen Passat Pro krijgt ‘gewoon’ een 2.0 liter TSI met 220 pk. Het ‘normale’ front is identiek aan onze Passat, met het optische upgradepakket dat VW aldaar geen R-Line noemt krijg je een iets unieker front.

Toch nog verwarring

Recap: na heel lang twee en later drie verschillende Passats te verkopen, is de Passat eindelijk weer één en dezelfde auto, op het niet zijn van een Variant na dan. Helaas maakt Volkswagen het zichzelf nog heel even lastig: de Passat Pro komt naast de normale Passat (de Chinese versie) te staan. De Magotan, Passat, Passat Pro en Phideon opereren dus allemaal min of meer in hetzelfde segment en dan kan je ook nog een Audi kopen. En dan verkoopt Volkswagen aldaar ook nog de CC (Arteon), de Lamando L (Golf-chassis maar verlengd dus bijna even lang als een Magotan) en ID.7. Naast de Bora, Lavida, Sagitar en Santana in het segment daaronder. We zeiden al: sedans zijn heilig in China.