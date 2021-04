Golf-bestuurder ramt zes auto's in Rotterdam - Autoblog.nl

Iemand was met zijn hoofd niet helemaal bij het autorijden.

Onze excuses aan alle nette en beschaafde Golf-rijders voor dit bericht, maar er is er nu weer eentje die het imago van deze auto geen goed doet. In Rotterdam richtte deze auto vanmiddag een behoorlijke ravage aan. En dat was niet omdat de bestuurder onwel werd.

De politie van Rotterdam maakte vanmiddag op Facebook melding van dit betreurenswaardige incident. Een auto met een buitenlands kenteken zou het voor elkaar hebben gekregen om zes geparkeerde auto’s te rammen. Dit gebeurde in de Coolsestraat.

Om welke auto het gaat wordt niet vermeldt, maar het lijkt erop dat de Golf 6 met Belgisch kenteken op de foto’s de boosdoener is. Van de geparkeerde auto lijkt de Opel Astra G het zwaarst getroffen.





De politie heeft ook al de oorzaak boven water. Ze hebben namelijk een drugtest afgenomen en het resultaat daarvan was duidelijk. De bestuurder testte positief op cocaïne, THC, amphetamine en opiaten. Een controle van het rijbewijs maakte het er niet veel beter op: dat bleek vals te zijn. De auto was ook niet van de bestuurder zelf, maar van een neef. In totaal heeft hij/zij (seksistische gok: hij) dus niet zes maar zeven auto’s beschadigd die niet van hem waren.

Uiteraard heeft de politie de aanstichter van deze ravage aangehouden en meegenomen naar het bureau.

Foto’s: Politie Rotterdam Centrum