Gespot: Maserati MC12 op Nederlandse bodem - Autoblog.nl

Hoe vaak zie je een Maserati MC12 in Nederland? Precies, nooit. Toch is er nu eentje gespot.

Maserati maakt tegenwoordig vooral sportieve luxeauto’s, maar het merk heeft haar roots in de racerij. In 2004 keerde Maserati terug in de motorsport met de MC12 op basis van de Enzo. Om deel te nemen in de FIA GT moest er ook een straatauto komen. Dit resulteerde in de MC12 ‘Stradale’, de snelste en meest imposante straatlegale auto die Maserati ooit bouwde.

Van de MC12 zijn maar vijftig exemplaren gebouwd, wat deze auto een absolute zeldzaamheid maakt. De kansen om er zomaar een tegen te komen zijn dan ook astronomisch klein. Monaco is zo’n beetje de enige plaats waar er af en toe nog eentje gesignaleerd wordt.

In Nederland heeft er nooit een op kenteken gestaan en een Maserati MC12 is ook geen auto waarmee normaliter internationale reizen worden gemaakt. Toch is er nu een exemplaar in Nederland gespot door Autoblog-lezer @gemaskerdemuchaco. Oké, de auto staat op een trailer en is waarschijnlijk op doorreis, maar dat mag de pret niet drukken. Een Maserati MC12 op Nederlandse bodem is gewoon een topspot.

Zelfs op een trailer is de MC12 een buitengewoon imposante verschijning. Niet alleen omdat je ze (nog) minder vaak ziet dan een Enzo, maar ook vanwege de afmetingen. De MC12 is namelijk nog langer en breder dan een Enzo. In tegenstelling tot zijn Ferrari-evenknie heeft de MC12 ook een spoiler. En wat voor een: de spoiler is maar liefst 198 cm breed.

Voor zover wij weten is er nog nooit een MC12 op de Nederlandse wegen gespot, wat deze foto’s extra bijzonder maakt. Aangezien de bestemming van dit speciale transport vermoedelijk buiten Nederland ligt, is dit waarschijnlijk voorlopig ook de laatste keer dat er een MC12 op de Nederlandse snelwegen te zien was.

Foto’s: @gemaskerdemuchacho