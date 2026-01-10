Hier ben je het meeste en minste kwijt aan een litertje brandstof.

Wat was er toch veel te doen om de verlaging van de accijnskorting op benzine hè? Ook wij gingen er lustig op los met artikelen rondom dit onderwerp. Wat blijkt achteraf? De benzineprijs is in de eerste weken van het nieuwe jaar lager dan een jaar geleden. Toch doet Nederland mee in de top van de wereld als het gaat over de hoogste benzineprijs.

Hè? Benzine is in Nederland goedkoper geworden?

Wellicht heb je het niet gemerkt aan de pomp, maar volgens Global Petrol Prices is de prijs van peut in Nederland weldegelijk naar beneden gegaan. Je betaalt nu gemiddeld 1,891 euro voor een liter Euro95 (meetmoment: 5 januari 2026). Dit is het gemiddelde van alle benzinepompen in Nederland. Het kan dus zomaar zijn dat het door jouw veelgebruikte benzinestation een hogere of lagere prijs hanteert.

Met 1,891 euro is de prijs gedaald ten opzichte van december 2025 maar ook ten opzichte van januari vorig jaar. Toen waren de gemiddelde benzineprijzen respectievelijk 1,95 en 1,96 euro per liter. De prijsdaling komt door een overschot aan olie bij de OPEC-landen. Meer aanbod en ongeveer dezelfde vraag, je begrijpt hem.

Toch zitten we met gemiddeld 1,891 euro per liter benzine nog steeds aan de dure kant. De Hollandse literprijs komt nog steeds voor een groot deel door de belasting op benzine. Als de olieprijzen met 10 procent zouden stijgen, zou de Nederlandse benzineprijs volgens Global Petrol Prices maar met 3,78 procent stijgen.

Hoogste benzineprijzen ter wereld

In veel andere landen op de wereld wordt er niet zo heftig belasting geheven op brandstof als in Nederland. Je kunt het goed terugzien in de top tien landen met de hoogste benzineprijs ter wereld.

Hong Kong – 3,174 euro Denemarken – 1,926 euro Israel – 1,917 euro Nederland – 1,891 euro Liechtenstein – 1,838 euro Singapore – 1,828 euro Zwitserland – 1,825 euro Albanië – 1,791 euro Finland – 1,774 euro Ierland – 1,735 euro

Opvallend is het grote verschil tussen de nummer één en de nummer twee op de lijst. In Hong Kong zijn er een aantal redenen waarom de benzine er zo duur is. De belangrijkste oorzaak is het gebrek aan lokale olieraffinaderijen. Als gevolg daarvan kunnen oliemaatschappijen net wat meer vragen van afnemers uit Hong Kong. Transport, grondkosten, maar ook belasting op brandstof vanuit de overheid helpen dragen bij aan de torenhoge benzineprijzen.

Hoe doen onze buur- en vakantielanden het?

Je wist natuurlijk allang dat je beter bij de buren kunt gaan tanken (al moet je dat vanaf dit jaar wel alleen in België doen en niet in Duitsland). De hoogste benzineprijs in een grensland van Nederland vind je in Duitsland. Daar betaal je gemiddeld 1,723 euro. Zij staan daarmee op de twaalfde plaats. België staat 26e met 1,474 euro en Luxemburg helemaal op plaats 35 met 1,410 euro per liter benzine.

Voor de laagste benzineprijs in de meest bezochte vakantielanden door Nederlanders, moet je in Spanje zijn. In Frankrijk betaal je gemiddeld 1,652 euro en in Italië 1,642 euro. Daarmee staan zij op een 18e en 19e plaats in de ranglijst. Spanje vinden we pas terug op de 34e plaats, net boven Luxemburg dus. Je betaalt er gemiddeld maar 1,432 euro voor een liter gasolina sin plomo 95.

Waar vind je de goedkoopste benzine?

Tot slot nog een alinea voor mensen die eens in hun leven de allergoedkoopste benzine willen kopen. Die vind je niet aan de deur. Volgens de benzineprijzenwebsite hebben Iran en Libië de laagste benzineprijzen. Je bent er voor een liter benzine, hou je vast, 0,024 euro kwijt. Je kunt er dus een Ferrari 412 met zijn 120 liter grote benzinetank helemaal aftoppen voor het prachtige bedrag van 2,88 euro. Goedkoper dan een pilsje in menig Nederlands café.

Foto: Porsche 911 gespot door @weerterspotterscrew

Via Mobility Energy