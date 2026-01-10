Renault 5 krijgt concurrentie van een ”sportieve en hete” landgenoot

Er is nog een comeback aanstaande.

Autofabrikanten worden gedwongen om betaalbare auto’s te bouwen. Een veelgebruikt segment hierbij is de hatchback. Om het basismodel wat sexyer te maken, bouwen de meeste merken er een dikkere uitvoering bij waar automatisch ook het basismodel mooier van moet worden. Renault gaf het perfecte voorbeeld met de 5 E-Tech, A290 en 5 Turbo 3E.

In navolging van het 5-succes van Renault duiken steeds meer fabrikanten weer in het hatchback-segment. Een van de laatste merken die we er zouden verwachten op dit moment, is DS Automobiles. Het merk maakte kortgeleden nog de No.4 bekend als brave hatchback. Als zelfbenoemd luxemerk zou het daar wel bij blijven, toch? Nee hoor: er komt nog een model onder dat wat sportiever en heter moet zijn.

DS 3-hatchback wordt No.3

DS graaft in het nabije verleden en komt de DS 3-supermini tegen. Dit was het eerste eigen model van DS. Het geinige wagentje kwam er ook nog in Racing-versie kwam als homologatiespecial. In 2022 ging de typenaam naar een crossover. De DS 3-hatchback bleek later een probleempje te hebben: de Takata-airbag. En je bent natuurlijk bekend met de PureTech-motor en zijn twijfelachtige reputatie.

Die eerste generatie DS 3 gaat als inspiratiebron gelden voor een nieuw exemplaar die No.3 gaat heten. Dat vertelt DS-ontwerpbaas Thierry Métroz aan Autocar: ”We hebben 500.000 DS 3’s van de eerste generatie verkocht. Het was een succesverhaal. […] We willen inspiratie nemen van de eerste generatie, maar in een heel futuristische manier.” Hmm.

Metróz haalt ook het nieuwe lichtsignatuur van DS aan. Dikke kans dat die lampjes dus wel terugkomen op de No.3. Toch moet hij helemaal los komen te staan van de No.4 en No.8. ”Het is erg belangrijk dat het ontwerp iconisch wordt. Iets unieks. Specifiek voor de DS 3.”

De nieuwe lichtsignatuur van DS op de No.4 Taylor Made Concept

Hoewel Renault furore maakt met retrodesigns wil Métroz duidelijk maken dat de No.3 absoluut geen moderne interpretatie is van de oude supermini. Hij wil enkel wat elementen van de Mk1 overnemen. Daarmee moet de DS No.3 sportief, simpel, puur en clean worden qua ontwerp.

Specs kunnen we wel raden

DS is net als Citroën lid van Stellantis. Daarom zal de DS No.3 op het welbekende STLA Small-platform komen te staan. Je kent deze basis van auto’s als de Peugeot 208 en Alfa Romeo Junior. Daarmee staat de deur ook open naar een nieuwe DS 3 Racing met dezelfde speeltjes als op de e-208 GTI, Junior Veloce en Ypsilion HF.