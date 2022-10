Renault Espace keert terug, maar niet zoals we willen

Er gaan geluiden dat we een nieuwe Renault Espace mogen verwachten, maar de manier waarop is een beetje jammer.

Ook al is de MPV (Minivan) een voornamelijk Amerikaans idee, het was Renault wat met de Espace al vrij snel doorhad dat ook Europeanen zo’n familiebus wel konden gebruiken. De Renault Espace groeide uit tot een fenomeen, want elke generatie werd weer ruimer, slimmer en de perfecte alleskunner voor gezinnen waar drie kinderen niet voldoende zijn.

Renault Espace

De Renault Espace is eigenlijk niet echt veranderd qua plaatsing tot en met de jaren ’10. In vier generaties wist de Espace eigenlijk precies te doen wat op het label stond: een topmodel MPV zijn. Dat veranderde met de vijfde Espace. Toenemende vraag naar crossovers en SUV’s zorgden voor een afnemende vraag naar MPV’s. Dus moet je creatief zijn. Renault’s oplossing was een soort opgehoogde MPV. Goed, ook in de vijfde generatie Espace zat je riant op in ieder geval de eerste en tweede zitrij, maar een ietwat bizarre kruisbestuiving was het wel. Toch heeft de Renault Espace V ook best zijn dagen gehad en Renault was er des tijds apetrots op dat zestig procent van de Espace-kopers opteerde voor het luxe topmodel Initiale Paris. Go big or go home, zeg maar.

Uitgedund gamma

Zoals jullie hebben kunnen horen in het recente interview dat Wouter afnam met Laurens van den Acker op de Autoshow van Parijs: het Renault van nu is veranderd. De enige ‘bekende’ modellen zijn de Twingo, Clio en Captur, de Kadjar-vervanger Austral en de ietwat vreemde Arkana moeten het C-segment bedienen en vanaf nu gaan oude modellen zoals de R4 en R5, evenals bijvoorbeeld de Mégane, op in nieuwe elektrische modellen. Weg zijn de Scénic, Talisman, Espace en eendagsvlieg Koleos. Er is simpelweg geen ruimte meer voor.

Terugkeer

Alhoewel, er is wel ruimte voor. Eén van de modellen die Renault meenam naar Parijs afgelopen week is de Scénic Concept. Op zich een tof concept, maar wij zien weinig Scénic (een compacte MPV) en vooral veel mini-Austral en dus ietwat saaie crossover. Een dubbel gevoel: het is best een guitig ding, maar geen Scénic. Maak je borst maar nat, want deze trend wordt voortgezet en dan moeten we weer terug naar waar we dit artikel begonnen: de Espace.

Nieuwe Espace!*

Er komt namelijk alsnog een nieuwe Espace! Maar voordat je nu je abonnement op Durex opzegt, het wordt allemaal minder spannend dan je denkt. Meerdere bronnen hebben gemeld dat het zal gaan om een soort Renault Austral LWB. Extra wielbasis om zo een zevenzitter te maken van de Austral. Een soort opvolger van de Koleos, maar dan iets minder sexy en met de naam Renault Espace. Het zou er wel voor zorgen dat Renault een geëlektrificeerde zevenzitter in hun gamma heeft, dus marketingtechnisch een goed verhaal. Maar wij moeten toch op zijn minst concluderen dat het gebruik van de naam Espace een beetje jammer is. Want een volledig elektrische Espace MPV zou als uniek concept best een idee zijn.

Zoals de titel al zegt: wel een nieuwe Renault Espace, maar niet dé Renault Espace die voor grote families jaren de rots in de branding was. Gun je kinderen ook eens wat ruimte.